Машу Полякову звинуватили у обмані рекламодавців і крадіжці — вона прокоментувала

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Доньку Олі Полякової Машу звинуватили у обмані та крадіжці у бренду одягу на суму майже 8 тисяч гривень. Дівчина прокоментувала ситуацію.

Висловилася у сторіс у своєму Instagram.

"Не увійшли у ситуацію і вирішили хайпонути"

18-річна донька Олі Полякової Маша має досить популярний блог у Instagram — за нею стежить 177 тисяч користувачів.

Нещодавно дівчина розповідала у інтерв'ю Люкс ФМ, що основним заробітком для неї зараз є саме блогерство. З реклам вона заробляє десь близько 100 тисяч гривень на місяць.

Проте один з українських брендів одягу, які замовили у Маші рекламу, звинуватили її у обмані та крадіжці.

Власниця магазину опублікувала відео у ТікТок у якому розповіла, що ще влітку надіслала блогерці речі для бартерної реклами на суму 7570 гривень, яку вона так і не зробила, хоча спочатку відповідала, що все підійшло і сподобалося.

Рекламу обіцяла зробити на наступний день, а потім перестала відповідати. За речі також не заплатила.

"До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал. Намагалися вирішити всіма доступними способами: неодноразово пробували достукатися до Марії, навіть писали на пошту і самій Олі", — написала власниця у відео.

Все ж таки публічно розповісти про ситуацію вирішили, коли побачили, що Маша Полякова носить їхні речі: у боді цього бренду дівчина зявилася на прем'єрі, а ще записала кілька відео у ТікТок, але без відмітки бренду. І це через півроку, як їй надіслали речі.

За два дні відео власниці бренду набрало більше мільйона переглядів і 60 тисяч лайків. Через такий резонанс Маша була змушена пояснити ситуацію.

Вона вийшла у сторіс і розповіла, що не все так однозначно. Виявилося, коли Маша мала зробити рекламу, вона потрапила у лікарню.

Маша Полякова розповідає про ситуацію у сторіс. Скриншот з instagram.com/mashapolyakova

"На жаль, люди не ввійшли в моє положення і вирішили просто хайпонути на моєму імені. Коли я запропонувала оплатити товар, мені не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали. Розумію, ситуація неприємна, розумію, скандал привертає більше уваги", — розповіла дівчина.

Чому блогерка не відповідала бренду попередні півроку, вона не розповіла. Проте на фоні скандалу запропонувала іншим своїм клієнтам та рекламодавцям знижку 50 відсотків при замовленні у наступні кілька днів.

Маша Полякова розповідає про ситуацію у сторіс. Скриншот з instagram.com/mashapolyakova

Маша також показала, що вже оплатила речі, опублікувавши скрін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Полякової показала відео з побачення з новим хлопцем. Також ми повідомляли, що Маша знову потрапила до лікарні.