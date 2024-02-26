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Машу Полякову звинуватили у обмані рекламодавців і крадіжці — вона прокоментувала

26 лютого 2024 15:21
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Машу Полякову звинуватили у обмані рекламодавців і крадіжці — вона прокоментувала
Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Доньку Олі Полякової Машу звинуватили у обмані та крадіжці у бренду одягу на суму майже 8 тисяч гривень. Дівчина прокоментувала ситуацію. 

Висловилася у сторіс у своєму Instagram.

"Не увійшли у ситуацію і вирішили хайпонути"

18-річна донька Олі Полякової Маша має досить популярний блог у Instagram — за нею стежить 177 тисяч користувачів. 

 

Нещодавно дівчина розповідала у інтерв'ю Люкс ФМ, що основним заробітком для неї зараз є саме блогерство. З реклам вона заробляє десь близько 100 тисяч гривень на місяць. 

Проте один з українських брендів одягу, які замовили у Маші рекламу, звинуватили її у обмані та крадіжці.

Власниця магазину опублікувала відео у ТікТок у якому розповіла, що ще влітку надіслала блогерці речі для бартерної реклами на суму 7570 гривень, яку вона так і не зробила, хоча спочатку відповідала, що все підійшло і сподобалося.

 

Рекламу обіцяла зробити на наступний день, а потім перестала відповідати. За речі також не заплатила.  

"До останнього не хотіли виносити цю ситуацію на загал. Намагалися вирішити всіма доступними способами: неодноразово пробували достукатися до Марії, навіть писали на пошту і самій Олі", — написала власниця у відео. 

Все ж таки публічно розповісти про ситуацію вирішили, коли побачили, що Маша Полякова носить їхні речі: у боді цього бренду дівчина зявилася на прем'єрі, а ще записала кілька відео у ТікТок, але без відмітки бренду. І це через півроку, як їй надіслали речі. 

 

За два дні відео власниці бренду набрало більше мільйона переглядів і 60 тисяч лайків. Через такий резонанс Маша була змушена пояснити ситуацію. 

Вона вийшла у сторіс і розповіла, що не все так однозначно. Виявилося, коли Маша мала зробити рекламу, вона потрапила у лікарню. 

 

Машу Полякову звинуватили у обмані рекламодавців і крадіжці — вона прокоментувала - фото 1
Маша Полякова розповідає про ситуацію у сторіс. Скриншот з instagram.com/mashapolyakova

"На жаль, люди не ввійшли в моє положення і вирішили просто хайпонути на моєму імені. Коли я запропонувала оплатити товар, мені не надіслали реквізити ФОП, підчистили листування і не відповідали. Розумію, ситуація неприємна, розумію, скандал привертає більше уваги", — розповіла дівчина. 

Чому блогерка не відповідала бренду попередні півроку, вона не розповіла. Проте на фоні скандалу запропонувала іншим своїм клієнтам та рекламодавцям знижку 50 відсотків при замовленні у наступні кілька днів. 

 

Машу Полякову звинуватили у обмані рекламодавців і крадіжці — вона прокоментувала - фото 2
Маша Полякова розповідає про ситуацію у сторіс. Скриншот з instagram.com/mashapolyakova

Маша також показала, що вже оплатила речі, опублікувавши скрін. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Полякової показала відео з побачення з новим хлопцем. Також ми повідомляли, що Маша знову потрапила до лікарні.

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блогери
реклама
українські зірки
Маша Полякова

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