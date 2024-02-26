Машу Полякову обвинили в обмане рекламодателей и воровстве — она прокомментировала
Дочь Оли Поляковой Машу обвинили в обмане и краже у бренда одежды на сумму почти 8 тысяч гривен. Девушка прокомментировала ситуацию.
Высказалась в сторис в своем Instagram.
"Не вошли в ситуацию и решили хайповать"
У 18-летней дочери Оли Поляковой Маши достаточно популярный блог в Instagram — за ней следит 177 тысяч пользователей.
Недавно девушка рассказывала в интервью Люкс ФМ, что основным заработком для нее сейчас есть именно блогерство. С рекламы она зарабатывает около 100 тысяч гривен в месяц.
Однако один из украинских брендов одежды, который заказал у Маши рекламу, обвинил ее в обмане и воровстве.
Владелица магазина опубликовала видео в ТикТок, в котором рассказала, что еще летом отправила блогеру вещи для бартерной рекламы на сумму 7570 гривен, которую она так и не сделала, хотя сначала отвечала, что все подошло и понравилось.
@mik0025
Дочь Оли Поляковой украла одежду у нашего бренда MEL.BRAND.UA🤬🤬🤬 #блогеры #блогерыукраины #машаполякова #рекомендации #украинский бренд #реклама♬ оригинальный звук – Spotify🇺🇦
Рекламу обещала сделать на следующий день, а затем перестала отвечать. За вещи тоже не заплатила.
"До последнего не хотели выносить эту ситуацию в целом. Пытались решить всеми доступными способами: неоднократно пробовали достучаться до Марии, даже писали на почту и самой Оле", — написала владелица в видео.
Все же публично рассказать о ситуации решили, когда увидели, что Маша Полякова носит их вещи: в боди этого бренда девушка появилась на премьере, а еще записала несколько видео в ТикТок, но без отметки бренда. И это спустя полгода, как ей прислали вещи.
За два дня видео обладательницы бренда набрало более миллиона просмотров и 60 тысяч лайков. Из-за такого резонанса Маша была вынуждена объяснить ситуацию.
Она вышла в сторис и рассказала, что не все так однозначно. Оказалось, когда Маша должна была сделать рекламу, она попала в больницу.
"К сожалению, люди не вошли в мое положение и решили просто хайповать на моем имени. Когда я предложила оплатить товар, мне не прислали реквизиты ФОП, подчистили переписку и не отвечали. Понимаю, ситуация неприятная, понимаю, скандал привлекает больше внимания", — рассказала девушка.
Почему блогер не отвечала бренду предыдущие полгода, она не рассказала. Однако на фоне скандала предложила другим клиентам и рекламодателям скидку 50 процентов при заказе в следующие несколько дней.
Маша также показала, что уже оплатила вещи, опубликовав скрин.
Напомним, ранее мы писали, что дочь Поляковой показала видео со свидания с новым парнем. Также мы сообщали, что Маша снова попала в больницу.
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