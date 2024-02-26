Машу Полякову обвинили в обмане рекламодателей и воровстве — она прокомментировала

Маша Полякова. Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочь Оли Поляковой Машу обвинили в обмане и краже у бренда одежды на сумму почти 8 тысяч гривен. Девушка прокомментировала ситуацию.

Высказалась в сторис в своем Instagram.

"Не вошли в ситуацию и решили хайповать"

У 18-летней дочери Оли Поляковой Маши достаточно популярный блог в Instagram — за ней следит 177 тысяч пользователей.

Недавно девушка рассказывала в интервью Люкс ФМ, что основным заработком для нее сейчас есть именно блогерство. С рекламы она зарабатывает около 100 тысяч гривен в месяц.

Однако один из украинских брендов одежды, который заказал у Маши рекламу, обвинил ее в обмане и воровстве.

Владелица магазина опубликовала видео в ТикТок, в котором рассказала, что еще летом отправила блогеру вещи для бартерной рекламы на сумму 7570 гривен, которую она так и не сделала, хотя сначала отвечала, что все подошло и понравилось.

Рекламу обещала сделать на следующий день, а затем перестала отвечать. За вещи тоже не заплатила.

"До последнего не хотели выносить эту ситуацию в целом. Пытались решить всеми доступными способами: неоднократно пробовали достучаться до Марии, даже писали на почту и самой Оле", — написала владелица в видео.

Все же публично рассказать о ситуации решили, когда увидели, что Маша Полякова носит их вещи: в боди этого бренда девушка появилась на премьере, а еще записала несколько видео в ТикТок, но без отметки бренда. И это спустя полгода, как ей прислали вещи.

За два дня видео обладательницы бренда набрало более миллиона просмотров и 60 тысяч лайков. Из-за такого резонанса Маша была вынуждена объяснить ситуацию.

Она вышла в сторис и рассказала, что не все так однозначно. Оказалось, когда Маша должна была сделать рекламу, она попала в больницу.

Маша Полякова рассказывает о ситуации со стороны. Скриншот с instagram.com/mashapolyakova

"К сожалению, люди не вошли в мое положение и решили просто хайповать на моем имени. Когда я предложила оплатить товар, мне не прислали реквизиты ФОП, подчистили переписку и не отвечали. Понимаю, ситуация неприятная, понимаю, скандал привлекает больше внимания", — рассказала девушка.

Почему блогер не отвечала бренду предыдущие полгода, она не рассказала. Однако на фоне скандала предложила другим клиентам и рекламодателям скидку 50 процентов при заказе в следующие несколько дней.

Маша Полякова рассказывает о ситуации в сторис. Скриншот с instagram.com/mashapolyakova

Маша также показала, что уже оплатила вещи, опубликовав скрин.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Поляковой показала видео со свидания с новым парнем. Также мы сообщали, что Маша снова попала в больницу.