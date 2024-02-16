Меган Маркл помітили у червоному пальто за 6 тисяч доларів

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Фотографи підловили Меган Маркл, коли вона збиралась на побачення зі своїм чоловіком принцем Гаррі. Вона вдягла люксове пальто від Loro Piana.

Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл святкувала День закоханих у пальто за 6 тисяч доларів

Королівську пара помітили біля елітного італійського ресторану на мальовничому гірськолижному курорті. Меган Маркл йшла разом з принцем Гаррі до їхнього позашляховика Ford Expedition.

Меган була в червоному кашеміровому пальті від Loro Piana, яке коштує понад 5 800 доларів. Також вона вдягнула чорні широкі штанах та доповнила образ сумкою-клатчем Valentino. Принц обрав більш скормний образ — темно-синій светр та джинси.

Зараз подружжя перебуває в Канаді з триденним туром заходів для реклами Ігор Нескоренних 2025.

Раніше Меган Маркл і принц Гаррі прибули в Канаді і розважались у горах.

Також стало відомо, чи продовжить герцогиня свою акторську кар'єру.