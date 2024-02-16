Меган Маркл заметили в красном пальто за 6 тысяч долларов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Фотографы подловили Меган Маркл, когда она собиралась на свидание со своим мужем принцем Гарри. Она надела люксовое пальто от Loro Piana.

Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл праздновала День влюбленных в пальто за 6 тысяч долларов

Королевская пара заметили возле элитного итальянского ресторана на живописном горнолыжном курорте. Меган Маркл шла вместе с принцем Гарри к их внедорожнику Ford Expedition.

Меган была в красном кашемировом пальто от Loro Piana, которое стоит более 5800 долларов. Также она надела черные широкие брюки и дополнила образ сумкой-клатчем Valentino. Принц избрал более скормный образ — темно-синий свитер и джинсы.

Сейчас супруги находятся в Канаде с трехдневным туром мероприятий по рекламе Игр Нескоренных 2025 года.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Канаду и развлекались в горах.

Также стало известно, продолжит ли герцогиня свою актерскую карьеру.