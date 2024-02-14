Мішель Андраде перевтілилась у жінку-кішку для коханого
Українська співачка Мішель Андраде опублікувала святкові світлини. Вона перевтілилась в головну героїню фільму "Жінка-кішка".
Фото опублікувала в instagram.
Мішель Андраде вдягнула латекс і маску кішки
Співачка Мішель Андраде опублікувала світлини з незвичайної зйомки. Вона перевдягнулась у головну героїню фільму "Жінка-кішка". Зірка в латексті присвятила звабливу фотосесію своєму коханому або ж згенерувала підпис в чаті штучного інтелекту. Такий натяк вона залишила в дописі.
"Коханий, ці світлини для тебе, feliz día de san Valentín", — підписала фото співачка.
Раніше Мішель Андраде показувала свої дитячі світлини. Також вона зізналась, як потрапила у серіал "Корона".
Нагадаємо, як українські зірки вітали з Днем святого Валентина.
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