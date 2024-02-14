Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Мішель Андраде перевтілилась у жінку-кішку для коханого arrow

Мішель Андраде перевтілилась у жінку-кішку для коханого

14 лютого 2024 13:59
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Мішель Андраде перевтілилась у жінку-кішку для коханого
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Мішель Андраде опублікувала святкові світлини. Вона перевтілилась в головну героїню фільму "Жінка-кішка".

Фото опублікувала в instagram.

Читайте також:

Мішель Андраде вдягнула латекс і маску кішки

Співачка Мішель Андраде опублікувала світлини з незвичайної зйомки. Вона перевдягнулась у головну героїню фільму "Жінка-кішка". Зірка в латексті присвятила звабливу фотосесію своєму коханому або ж згенерувала підпис в чаті штучного інтелекту. Такий натяк вона залишила в дописі.

"Коханий, ці світлини для тебе, feliz día de san Valentín", — підписала фото співачка.

Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Раніше Мішель Андраде показувала свої дитячі світлини. Також вона зізналась, як потрапила у серіал "Корона".

Нагадаємо, як українські зірки вітали з Днем святого Валентина.

Мішель Андраде
фото
українські зірки
День Святого Валентина
співачка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі