Мішель Андраде перевтілилась у жінку-кішку для коханого

Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Українська співачка Мішель Андраде опублікувала святкові світлини. Вона перевтілилась в головну героїню фільму "Жінка-кішка".

Фото опублікувала в instagram.

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Співачка Мішель Андраде опублікувала світлини з незвичайної зйомки. Вона перевдягнулась у головну героїню фільму "Жінка-кішка". Зірка в латексті присвятила звабливу фотосесію своєму коханому або ж згенерувала підпис в чаті штучного інтелекту. Такий натяк вона залишила в дописі.

"Коханий, ці світлини для тебе, feliz día de san Valentín", — підписала фото співачка.

Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Співачка Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Раніше Мішель Андраде показувала свої дитячі світлини. Також вона зізналась, як потрапила у серіал "Корона".

Нагадаємо, як українські зірки вітали з Днем святого Валентина.