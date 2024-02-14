Мишель Андраде превратилась в женщину-кошку для любимого
Украинская певица Мишель Андраде опубликовала праздничные фотографии. Она превратилась в главную героиню фильма "Женщина-кошка".
Фото опубликовала в instagram.
Мишель Андраде надела латекс и маску кошки
Певица Мишель Андраде опубликовала фотографии по необычной съемке. Она переоделась в главную героиню фильма "Женщина-кошка". Звезда в латексте посвятила обольстительную фотосессию своему любимому или же сгенерировала подпись в чате искусственного интеллекта. Такой намек она оставила в сообщении.
"Любимый, эти фотографии для тебя, feliz dia de san Valentín", — подписала фото певица.
Ранее Мишель Андраде показывала свои детские фотографии . Также она призналась, как попала в сериал "Корона".
Напомним, украинские звезды поздравляли с Днем святого Валентина.
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