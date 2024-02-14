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Мишель Андраде превратилась в женщину-кошку для любимого

14 февраля 2024 13:59
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Мишель Андраде превратилась в женщину-кошку для любимого
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Мишель Андраде опубликовала праздничные фотографии. Она превратилась в главную героиню фильма "Женщина-кошка".

Фото опубликовала в instagram.

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Певица Мишель Андраде опубликовала фотографии по необычной съемке. Она переоделась в главную героиню фильма "Женщина-кошка". Звезда в латексте посвятила обольстительную фотосессию своему любимому или же сгенерировала подпись в чате искусственного интеллекта. Такой намек она оставила в сообщении.

"Любимый, эти фотографии для тебя, feliz dia de san Valentín", — подписала фото певица.

Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/
Певица Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Ранее Мишель Андраде показывала свои детские фотографии . Также она призналась, как попала в сериал "Корона".

Напомним, украинские звезды поздравляли с Днем святого Валентина.

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