Мішина засвітила звабливі форми у прозорому боді

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Українська акторка Ксенія Мішина знялась у новій фотосесії. Вона обрала дуже прозорий одяг, за який її вже встигли захейтити підписники.

Зірка виклала світлини в instagram.

Мішина знялась у прозорому і нарвалась на критику

Українська акторка Ксенія Мішина, яка відома з серіалу "Кріпосна", поділилась з підписниками новими фотографіями. Вона знялась у повністю білому образі, щоправда боді на дівчині був дуже прозорим.

Під дописом з зваблими фотографіями акторка вирішила поміркувати на тему "пошуку любові". Вона важає, що не варто жити заради погоні за коханням.

"У гонках за "чарівною пігулкою" існує лише залежність від задоволень з подальшими болем та розчаруваннями. Дилема сучасного світу полягає в тому, що ми намагаємося знайти любов не зсередини, а зовні. Але це лише призводить до збільшення думок та питань. Намагаючись зрозуміти внутрішню силу любові, чомусь сприймаємо її, як щось окреме, замість того, щоб ототожнювати з власною природою. Пошуки любові ззовні — помилка. Любов може бути знайдена тільки всередині", — написала зірка.

Мішина вважає, що любов треба спершу знайти в самому собі, а потім вже налаштовуватись на побудову стосунків з іншими людьми.

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Що думають українці про оголення акторки

Українці захейтили акторку за оголені груди, адже вони не підкреслили думку з її допису, а навпаки стали контрапунктом.

"Як сумно, що під постом з таким глибоким змістом, таким глибоким аналізом всіх зачепила лише картинка…"

"Та можна відразу голою, все одно все видно"

"Давай вже без одягу. Груди вже всі й так побачили. Так буде набагато глибше"

Коментарі під дописом Мішиної. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Раніше Мішина шокувала зізнанням про вчителя, який роздягав її у середній школі.

Також акторку українці сильно хейтили через її оголений образ.