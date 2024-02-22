Мишина засветила обольстительные формы в прозрачном боди
Украинская актриса Ксения Мишина снялась в новой фотосессии. Она выбрала очень прозрачную одежду, за которую ее уже успели захейтить подписчики.
Звезда выложила фотографии в instagram.
Мишина снялась в прозрачном и нарвалась на критику
Украинская актриса Ксения Мишина, известная из сериала "Крипосная", поделилась с подписчиками новыми фотографиями. Она снялась в полностью белом образе, правда, боди на девушке был очень прозрачным.
Под постом с соблазнительными фотографиями актриса решила поразмышлять на тему "поиска любви". Она считает, что не стоит жить ради него.
"В гонках за "волшебной пилюлькой" существует лишь зависимость от удовольствий с дальнейшей болью и разочарованиями. Дилемма современного мира состоит в том, что мы пытаемся найти любовь не изнутри, а снаружи. Но это лишь приводит к увеличению мыслей и вопросов. Пытаясь понять внутреннюю. силу любви, почему-то воспринимаем ее как нечто отдельное, вместо того, чтобы отождествлять с собственной природой. Поиски любви извне — ошибка. Любовь может быть найдена только внутри", — написала звезда.
Мишина считает, что любовь нужно сначала найти в самом себе, а потом уже настраиваться на построение отношений с другими людьми.
Что думают украинцы об обнажении актрисы
Украинцы захейтили актрису за фото с обнаженной грудью, ведь оно не подчеркнули мнение под ее постом, а наоборот стало контрапунктом.
"Как грустно, что под постом с таким глубоким содержанием, таким глубоким анализом всех задела только картинка…"
"Да можно сразу голой, все равно все видно"
"Давай уже без одежды. Грудь уже все и так увидели. Так будет гораздо глубже"
Ранее Мишина шокировала признанием об учителе, который раздевал ее в средней школе.
Также актрису украинцы сильно хейтили из-за ее обнаженного образа.
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