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Мишина засветила обольстительные формы в прозрачном боди

22 февраля 2024 22:07
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Мишина засветила обольстительные формы в прозрачном боди
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская актриса Ксения Мишина снялась в новой фотосессии. Она выбрала очень прозрачную одежду, за которую ее уже успели захейтить подписчики.

Звезда выложила фотографии в instagram.

Мишина снялась в прозрачном и нарвалась на критику

Украинская актриса Ксения Мишина, известная из сериала "Крипосная", поделилась с подписчиками новыми фотографиями. Она снялась в полностью белом образе, правда, боди на девушке был очень прозрачным.

Под постом с соблазнительными фотографиями актриса решила поразмышлять на тему "поиска любви". Она считает, что не стоит жить ради него.

"В гонках за "волшебной пилюлькой" существует лишь зависимость от удовольствий с дальнейшей болью и разочарованиями. Дилемма современного мира состоит в том, что мы пытаемся найти любовь не изнутри, а снаружи. Но это лишь приводит к увеличению мыслей и вопросов. Пытаясь понять внутреннюю. силу любви, почему-то воспринимаем ее как нечто отдельное, вместо того, чтобы отождествлять с собственной природой. Поиски любви извне — ошибка. Любовь может быть найдена только внутри", — написала звезда.

Мишина считает, что любовь нужно сначала найти в самом себе, а потом уже настраиваться на построение отношений с другими людьми.

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Что думают украинцы об обнажении актрисы

Украинцы захейтили актрису за фото с обнаженной грудью, ведь оно не подчеркнули мнение под ее постом, а наоборот стало контрапунктом.

"Как грустно, что под постом с таким глубоким содержанием, таким глубоким анализом всех задела только картинка…"

"Да можно сразу голой, все равно все видно"

"Давай уже без одежды. Грудь уже все и так увидели. Так будет гораздо глубже"

Комментарии под сообщением Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Комментарии под сообщением Мишиной. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ранее Мишина шокировала признанием об учителе, который раздевал ее в средней школе.

Также актрису украинцы сильно хейтили из-за ее обнаженного образа.

Ксения Мишина
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украинские звезды
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