На СТБ стартує новий сезон проєкту з пошуку зниклих через війну українців

Ведуча програми "ДНК. Свої" Тетяна Висоцька. Фото: менеджмент каналу

Телеканал СТБ продовжує масштабну місію з пошуку зниклих через війну українців. Цієї неділі, 3 березня, в ефірі телеканалу стартує третій сезон соціального проєкту "ДНК. Свої" з Тетяною Висоцькою.

Про це повідомляють на сайті телеканалу.

Велика робота заради важливої справи

Заради того, аби рідні люди знов могли обійнятися, команда проєкту проводить надскладні пошуки, журналістські розслідування, відрядження різними куточками України та навіть небезпечні операції на тимчасово окупованих територіях.

Аби допомогти глядачам бути більш інформованими у кризових ситуаціях, "ДНК. Свої" під час етеру також веде роз’яснювальну роботу та надає корисні поради, куди звертатися для ефективної взаємодії з відповідними службами та організаціями.

Варто зазначити, що на виробництво нового сезону проєкт отримав грант від Гельсінської спілки з прав людини та міжнародної організації Кіномікс Інтернешнл. Все фінансування було спрямоване на пошук безвісти зниклих українців.

Обкладинка нового сезону проєкту "ДНК. Свої". Фото: менеджмент каналу

У третьому сезоні "ДНК. Свої" глядачі побачать військового медика, який був у полоні росіян і рятував життя тих, хто був у катівні разом із ним; пошуки волонтера, якого востаннє бачили на "трасі смерті" біля Чернігова; евакуацію з Авдіївки легендарної вчительки Костричко Раїси Іванівни та її кішки; пошуки військового, який зник у полоні в Оленівці так і не дізнавшись, що став татом та безліч інших історій. Кожна історія є важливим свідченням про злочини росії проти українців.

"Це надскладний проєкт. Але ми не маємо морального права припиняти пошуки. Постраждалих українців від звірств росіян дуже багато. До нас поступають тисячі запитів від людей з проханням відшукати рідних та близьких. Телефони гарячої лінії просто розриваються. Не кожен, хто до нас звертається по допомогу, готовий публічно говорити, тобто не всі історії пошуків стають екранними, але ми все одно допомагаємо людям і дуже багато роботи робимо за кадром. Наша місія — пройти через темряву війни з вогнем любові, щоб знову з’єднати тих, кого розлучила доля", — розповідає керівниця проєкту "ДНК. Свої" Юлія Поборуєва.

Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту [email protected] або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Новий сезон "ДНК. Свої" в ефірі телеканалу СТБ — щонеділі о 21:50.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські селебріті відвідали прем'єру серіалу "Перевізниця". Також ми писали, що СТБ готує прем'єру фільму про цивільних героїв у теробороні.