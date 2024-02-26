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На СТБ стартует новый сезон проекта про поиск пропавших из-за войны украинцев

26 февраля 2024 20:15
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
На СТБ стартует новый сезон проекта по поиску пропавших из-за войны украинцев
Ведущая программы "ДНК. Свои" Татьяна Высоцкая. Фото: менеджмент канала
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Телеканал СТБ продолжает масштабную миссию по поиску пропавших из-за войны украинцев. В это воскресенье, 3 марта, в эфире телеканала стартует третий сезон социального проекта "ДНК. Свої" с Татьяной Высоцкой.

Об этом сообщают на сайте телеканала.

 

 

Большая работа ради важного дела

Ради того, чтобы родные люди снова могли обняться, команда проекта проводит сверхсложные поиски, журналистские расследования, командировки по разным уголкам Украины и даже опасные операции на временно оккупированных территориях.

Чтобы помочь зрителям быть более информированными в кризисных ситуациях, "ДНК. Свои" во время эфира также ведет разъяснительную работу и дает полезные советы, куда обращаться для эффективного взаимодействия с соответствующими службами и организациями.

Следует отметить, что на производство нового сезона проект получил грант от Хельсинкского союза по правам человека и международной организации Киномикс Интернешнл. Все финансирование было направлено на поиск безвести пропавших украинцев.

 

На СТБ стартует новый сезон проекта про поиск пропавших из-за войны украинцев - фото 1
Обложка нового сезона проекта "ДНК. Свои". Фото: менеджмент канала

В третьем сезоне "ДНК. Свої" зрители увидят военного медика, который был в плену россиян и спасал жизнь тех, кто был в застенке вместе с ним; поиски волонтера, которого в последний раз видели на "трассе смерти" у Чернигова; эвакуацию из Авдеевки легендарной учительницы Костричко Раисы Ивановны и ее кошки; поиски военного, который пропал в плену в Оленовке, так и не узнав, что стал папой и множество других историй.

Каждая история является важным свидетельством о преступлениях России против украинцев.

"Это сверхсложный проект. Но у нас нет морального права прекращать поиски. Пострадавших украинцев от зверств россиян очень много. К нам поступают тысячи запросов от людей с просьбой отыскать родных и близких. Телефоны горячей линии просто разрываются. Не каждый, кто к нам обращается за помощь, готов публично говорить, то есть не все истории поисков становятся экранными, но мы все равно помогаем людям и очень много работы делаем за кадром", — рассказывает руководитель проекта "ДНК. Свої" Юлия Поборуева.

Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту [email protected] или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Новый сезон "ДНК. Свои" в эфире телеканала СТБ — каждое воскресенье в 21:50.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские селебриты посетили премьеру сериала "Перевізниця". Также мы писали, что СТБ готовит премьеру фильма о гражданских героях в терробороне.

телевидение
пропавшие без вести
телеканал "СТБ"

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