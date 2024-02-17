Наречена Кріштіану Роналду стала жертвою іранської цензури
Модель Джорджини Родрігес постраждала від цензури іранської газети. 30-річна зірка, яка перебуває у стосунках з Кріштіану Роналду, була зображена на сімейному фото з нагоди святкування 39-річчя португальського футболіста. Але ЗМІ дещо змінили її пишні форми.
Про це пише Daily Mail.
Джорджині Родрігез відфотошопили фігуру у новій публікації
На фото, яке наробило галасу, Родрігес зображена у тісній чорній сукні, яка підкреслює фігуру. На фото наречена футболіста обіймає старшого сина Роналду Кріштіану Роналду-молодшого. Сім’я з шести осіб зображена навколо святкового торта. Фото, опубліковане 621 мільйонам підписників Роналду в Instagram, швидко підхопили новинні видання по всьому світу, включаючи газету Hamshahri. Однак замість того, щоб надрукувати оригінал, тегеранське видання відверто відредагувало знімок, на якому у фотошопі зменшило пишні форми Родрігес.
У розмові з The Sun джерело повідомило, що Родрігес буде "дуже засмученою" зміною фотографії.
"Вона наполегливо працює над своїм тілом і дуже пишається своїми формами. Це лише показує, що погляд на жінок у деяких частинах світу спотворений. Це дно", — ділиться інсайдер.
Родрігес, яка має 57 мільйонів підписників в Instagram, у минулому регулярно демонструвала свою пишну фігуру. Однак після переходу Роналду до футбольної команди Саудівської Аравії "Аль-Насср" вона публікує у соціальних мережах фото відповідні до суворішого дрес-коду мусульманської країни. Як і Саудівська Аравія, Іран також має суворі закони, які регулюють те, що жінки можуть, а що не можуть носити.
Жінки в країні повинні носити хіджаб і вільний одяг, який закриває все, крім рук і обличчя.
Якщо вони порушують ці правила, жінкам загрожує до 10 років в'язниці.
Ці закони впливають на те, як жінок зображують у ЗМІ. Маніпуляції з фотографією Родрігес помітили багато людей у соціальних мережах.
Британсько-іранський актор Омід Джалілі, відвертий критик режиму в Тегерані, сказав: "Демонстрація такої малої поваги до жінок, публічно спотворюючи їх, говорить дуже багато".
Родрігес ще не прокоментувала фото.
Нагадаємо, українка влаштувала зйомку Кейт Вінслет.
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