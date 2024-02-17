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Наречена Кріштіану Роналду стала жертвою іранської цензури

17 лютого 2024 08:35
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Оля Мазур
Редактор
Наречена Кріштіану Роналду стала жертвою іранської цензури
Наречена футболіста Кріштіану Роналду Джорджинна Родрігез. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Джорджини Родрігес постраждала від цензури іранської газети. 30-річна зірка, яка перебуває у стосунках з Кріштіану Роналду, була зображена на сімейному фото з нагоди святкування 39-річчя португальського футболіста. Але ЗМІ дещо змінили її пишні форми.

Про це пише Daily Mail.

Джорджині Родрігез відфотошопили фігуру у новій публікації

На фото, яке наробило галасу, Родрігес зображена у тісній чорній сукні, яка підкреслює фігуру. На фото наречена футболіста обіймає старшого сина Роналду Кріштіану Роналду-молодшого. Сім’я з шести осіб зображена навколо святкового торта. Фото, опубліковане 621 мільйонам підписників Роналду в Instagram, швидко підхопили новинні видання по всьому світу, включаючи газету Hamshahri. Однак замість того, щоб надрукувати оригінал, тегеранське видання відверто відредагувало знімок, на якому у фотошопі зменшило пишні форми Родрігес.

 

Наречена Кріштіану Роналду стала жертвою іранської цензури - фото 1
Оригінальне фото Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

 

Відфотошоплене фото Кріштіану Роналду іранськими ЗМІ. Фото: dailymail.co.uk
Відфотошоплене фото Кріштіану Роналду іранськими ЗМІ. Фото: dailymail.co.uk

У розмові з The Sun джерело повідомило, що Родрігес буде "дуже засмученою" зміною фотографії.

"Вона наполегливо працює над своїм тілом і дуже пишається своїми формами. Це лише показує, що погляд на жінок у деяких частинах світу спотворений. Це дно", — ділиться інсайдер.

Родрігес, яка має 57 мільйонів підписників в Instagram, у минулому регулярно демонструвала свою пишну фігуру. Однак після переходу Роналду до футбольної команди Саудівської Аравії "Аль-Насср" вона публікує у соціальних мережах фото відповідні до суворішого дрес-коду мусульманської країни. Як і Саудівська Аравія, Іран також має суворі закони, які регулюють те, що жінки можуть, а що не можуть носити.

Жінки в країні повинні носити хіджаб і вільний одяг, який закриває все, крім рук і обличчя.

Якщо вони порушують ці правила, жінкам загрожує до 10 років в'язниці.

Ці закони впливають на те, як жінок зображують у ЗМІ. Маніпуляції з фотографією Родрігес помітили багато людей у соціальних мережах.

Британсько-іранський актор Омід Джалілі, відвертий критик режиму в Тегерані, сказав: "Демонстрація такої малої поваги до жінок, публічно спотворюючи їх, говорить дуже багато".

Родрігес ще не прокоментувала фото.

Нагадаємо, українка влаштувала зйомку Кейт Вінслет.

Раніше Анна Різатдінова вразила відвертою фотосесією.

Іран
Кріштіану Роналду
Джорджина Родрігес
закордонні зірки

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