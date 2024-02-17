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Невеста Криштиану Роналду стала жертвой иранской цензуры

17 февраля 2024 08:35
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Невеста Криштиану Роналду стала жертвой иранской цензуры
Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджинна Родригез. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Джорджины Родригес пострадала от цензуры иранской газеты. 30-летняя звезда, которая находится в отношениях с Криштиану Роналду, была изображена на семейном фото по случаю празднования 39-летия португальского футболиста. Но иранские СМИ несколько изменили ее пышные формы.

Об этом пишет Daily Mail.

Джорджине Родригез отфотошопили фигуру в новой публикации

На фото, которое наделало шум, Родригес изображена в узком черном платье, подчеркивающем фигуру. На фото невеста футболиста обнимает старшего сына Криштиану Роналду-младшего. Семья из шести человек изображена вокруг праздничного торта. Фото, опубликованное 621 миллионам подписчиков Роналду в Instagram, быстро подхватили новостные издания по всему миру, включая газету Hamshahri. Однако вместо того, чтобы опубликовать оригинал, тегеранское издание откровенно отредактировало снимок, на котором в фотошопе уменьшило пышные формы Родригес.

 

Оригинальное фото Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/
Оригинальное фото Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

 

Фотошопленное фото Криштиану Роналду иранскими СМИ. Фото: dailymail.co.uk
Фотошопленное фото Криштиану Роналду иранскими СМИ. Фото: dailymail.co.uk

В разговоре с The Sun источник сообщил, что Родригес будет "очень расстроена" изменением фотографии.

"Она упорно работает над своим телом и очень гордится своими формами. Это лишь показывает, что взгляд на женщин в некоторых частях мира искажен. Это дно", — делится инсайдер.

Родригес, имеющая 57 миллионов подписчиков в Instagram, в прошлом регулярно демонстрировала свою пышную фигуру. Однако после перехода Роналду в футбольную команду Саудовской Аравии "Аль-Насср" она публикует в социальных сетях фото соответствующие более суровому дресс-коду мусульманской страны. Как и в Саудовской Аравии, Иран также имеет строгие законы, регулирующие то, что женщины могут, а что не могут носить.

Женщины в стране должны носить хиджаб и свободную одежду, которая закрывает все, кроме рук и лица.

Если они нарушают эти правила, женщинам грозит до 10 лет тюрьмы.

Эти законы влияют на то, как женщины изображают в СМИ. Манипуляции с фотографией Родригес заметили многие люди в социальных сетях.

Британско-иранский актер Омид Джалили, откровенный критик режима в Тегеране, сказал: "Демонстрация столь малого уважения к женщинам, публично искажая их, говорит об очень многом".

Родригес еще не прокомментировала фото.

Напомним, украинка устроила съемку Кейт Уинслет.

Ранее Анна Ризатинова поразила откровенной фотосессией.

Иран
Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
зарубежные звезды

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