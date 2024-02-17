Невеста Криштиану Роналду стала жертвой иранской цензуры

Невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджинна Родригез. Фото: Reuters

Модель Джорджины Родригес пострадала от цензуры иранской газеты. 30-летняя звезда, которая находится в отношениях с Криштиану Роналду, была изображена на семейном фото по случаю празднования 39-летия португальского футболиста. Но иранские СМИ несколько изменили ее пышные формы.

Об этом пишет Daily Mail.

Джорджине Родригез отфотошопили фигуру в новой публикации

На фото, которое наделало шум, Родригес изображена в узком черном платье, подчеркивающем фигуру. На фото невеста футболиста обнимает старшего сына Криштиану Роналду-младшего. Семья из шести человек изображена вокруг праздничного торта. Фото, опубликованное 621 миллионам подписчиков Роналду в Instagram, быстро подхватили новостные издания по всему миру, включая газету Hamshahri. Однако вместо того, чтобы опубликовать оригинал, тегеранское издание откровенно отредактировало снимок, на котором в фотошопе уменьшило пышные формы Родригес.

Оригинальное фото Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

Фотошопленное фото Криштиану Роналду иранскими СМИ. Фото: dailymail.co.uk

В разговоре с The Sun источник сообщил, что Родригес будет "очень расстроена" изменением фотографии.

"Она упорно работает над своим телом и очень гордится своими формами. Это лишь показывает, что взгляд на женщин в некоторых частях мира искажен. Это дно", — делится инсайдер.

Родригес, имеющая 57 миллионов подписчиков в Instagram, в прошлом регулярно демонстрировала свою пышную фигуру. Однако после перехода Роналду в футбольную команду Саудовской Аравии "Аль-Насср" она публикует в социальных сетях фото соответствующие более суровому дресс-коду мусульманской страны. Как и в Саудовской Аравии, Иран также имеет строгие законы, регулирующие то, что женщины могут, а что не могут носить.

Женщины в стране должны носить хиджаб и свободную одежду, которая закрывает все, кроме рук и лица.

Если они нарушают эти правила, женщинам грозит до 10 лет тюрьмы.

Эти законы влияют на то, как женщины изображают в СМИ. Манипуляции с фотографией Родригес заметили многие люди в социальных сетях.

Британско-иранский актер Омид Джалили, откровенный критик режима в Тегеране, сказал: "Демонстрация столь малого уважения к женщинам, публично искажая их, говорит об очень многом".

Родригес еще не прокомментировала фото.

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