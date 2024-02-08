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Різатдінова у панчохах приголомшила ідеальною фігурою на спокусливих фото

8 лютого 2024 15:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Різатдінова у панчохах приголомшила ідеальною фігурою на спокусливих фото
Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Українська гімнастка Ганна Різатдінова порадувала фоловерів сміливою фотосесією. Спортсменка знялась у чорному комплекті спідньої білизни.

Знімки спортсменка запостила у своєму Instagram.

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На світлинах спортсменка позує у чорному корсеті та панчохах. Доповнила образ пишною зачіскою та масивним взуттям.

 

Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Чемпіонка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Гарна", "Незрівняна", "З кожним днем все красивіша", — коментують фотосесію підписники.

Таку впевненість чемпіонка випромінювала не завжди. Різатдінова поділилася, що впродовж всієї кар’єри художньої гімнастки у неї на першому місці був спорт. Показником вдалого тренування було мокре волосся та червоний колір обличчя.

"Якось у такому вигляді я пішла на побачення. Звісно ж, знайомство вийшло не дуже вдале. Хлопець мені сподобався, але я не одразу зрозуміла, чому симпатія була тільки з мого боку. Лише пізніше мені пояснили, що проблема була у моєму зовнішньому вигляді. На той момент весь мій світ складався зі спорту, я більше нічим не цікавилася й не розуміла, що таке краса поза гімнастикою. Це був болючий урок, але він дав мені важливий поштовх", — говорить Різатдінова.

Це їй допомогло зрозуміти, що багато дівчат навколо неї мають більш привабливий вигляд, тому зацікавилась доглядом за собою.

"Згодом я помітила, що почала озиратися довкола, дивитися на інших дівчат, наслідувати їх. Це була вже інша крайність, тому що почався період в житті, коли я намагалася всім сподобатися. Мені знадобився час, аби зрозуміти, що дівчина найбільш приваблива, коли вона кайфує сама від себе, доглядає за собою, впевнена в собі і знає собі ціну, а не намагається бути схожою на когось", — розповіла гімнастка.

Нагадаємо, колишня Дмитра Ступки шокувала відвертими фото.

Раніше переможниця Євробачення влаштувала грайливу фотосесію.

Ганна Різатдінова
українські зірки
зірки
фотосесія

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