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Ризатдинова в чулках ошеломила идеальной фигурой на соблазнительных фото

8 февраля 2024 15:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ризатдиновая в чулках ошеломила идеальной фигурой на соблазнительных фото
Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова порадовала фолловеров смелой фотосессией. Спортсменка снялась в черном комплекте нижнего белья.

Снимки спортсменка запостила в своем Instagram.

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На фотографиях спортсменка позирует в черном корсете и чулках. Дополнила образ пышной прической и массивной обувью.

 

Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Чемпионка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Красивая", "Бесподобная", "С каждым днем все хорошеешь", — комментируют фотосессию подписчики.

Такую уверенность чемпионка излучала не всегда. Ризатдинова поделилась, что на протяжении всей карьеры художественной гимнастки у нее на первом месте был спорт. Показателем удачной тренировки были мокрые волосы и красный цвет лица.

"Однажды в таком виде я пошла на свидание. Конечно же, знакомство получилось не очень удачное. Парень мне понравился, но я не сразу поняла, почему симпатия была только с моей стороны. Лишь позже мне объяснили, что проблема была в моем внешнем виде. На тот момент весь мой мир состоял из спорта, я больше ничем не интересовалась и не понимала, что такое красота вне гимнастики. Это был болезненный урок, но он дал мне важный толчок", — говорит Ризатинова.

Это ей помогло понять, что многие девушки вокруг нее выглядят более привлекательно, поэтому она заинтересовалась уходом за собой.

"Впоследствии я заметила, что стала оглядываться вокруг, смотреть на других девушек, подражать им. Это была уже другая крайность, потому что начался период в жизни, когда я пыталась всем понравиться. Мне понадобилось время, чтобы понять, что девушка наиболее привлекательна, когда она кайфует сама от себя, ухаживает за собой, уверена в себе и знает себе цену, а не пытается быть похожей на кого-то", — рассказала гимнастка.

Напомним, бывшая Дмитрия Ступки шокировала откровенными фото.

Ранее победительница Евровидения устроила игривую фотосессию.

Анна Ризатдинова
украинские звезды
звезды
фотосессия

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