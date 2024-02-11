Ненависники ЛГБТ-спільноти розписали кінотеатр "Жовтень"

Акт вандалізму на кінотеатрі "Жовтень". Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

На київський кінотеатр "Жовтень" напали вандали. Вони розписали чорною фарбою афіші українського фільму "Уроки толерантності" та фасад будівлі.

Про це повідомила пресслужба кінотеатру.

Читайте також:

Невідомі понищили будівлю кінотеатру "Жовтень"

Київський кінотеатр "Жовтень" став жертвою вандалів, які ненавидять ЛГБТ-спільноту. Невідомі розписали будівлю та постери фільму українського режисера Аркадія Непиталюка "Уроки толерантності".

"Ранок у нашому кінотеатрі сьогодні розпочався не з кави і не з аромату свіжепосмаженого попкорну… Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору - деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти", — написали представники "Жовтня".

Постер фільму "Уроки толерантності" до вандалізму. Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

Постер фільму "Уроки толерантності" після вандалізму. Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

Також вандали порівняли представників ЛГБТ-спільноти з жителями Росії. Адміністрація кінотеатру шокована такою реакцію на фільм, який присвячений темі гомофобії.

"Вандали пофарбували фасад і сітілайти кінотеатру за те, що ми демонструємо українське кіно, у якому якраз і висміюється відношення суспільства до теми ЛГБТ. Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було?" — висловила свої думки адміністрація.

Напис на кінотеатрі "Жовтень". Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

Скрін з камер спостереження кінотеатру. Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

"Жовтень" закликав людей сходити на фільм "Уроки толерантності", щоб підтримати український кінематограф. Вони будуть його показувати, незважаючи ні на що. Прем'єра відбудеться 14 лютого на день усіх закоханих.

Що відомо про фільм "Уроки толерантності"

Фільм "Уроки толерантності" зняв український режисер Аркадій Непиталюк, який відомий своїм почуттям гумору. Цю комедію він присвятив темі упередження українців щодо ЛГБТ-спільноти.

"Пересічну українську родину Найдюків, а особливо її чоловічу половину, роками залякували страшними "чужоземськими" геями. Вони звикли висміювати будь-яку інакшість та агресивно сприймати незрозумілі речі. Аж тут з’являється державна програма євроінтеграції "Уроки толерантності", яка пропонує пільги родинам, за умови, що в їх домівці певний час поживе представник ЛГБТ-спільноти", — йдеться в описі до фільму.

Сім'я Найдюків погоджується на цікаву ініціативу, але зіштовхується з власними внутрішніми конфліктами.

Раніше ми розповідали, як відбувся допрем'єрний показ стрічки "Довга Доба" і чи варто його дивитися.

Нагадаємо, що український режисер переміг на відомій американській премії і тепер має ще більше шансів отримати "Оскар".

Також скоро в український прокат вийде фільм про кулінарний талант дружини сина Франка.