Ненавистники ЛГБТ-сообщества расписали кинотеатр "Жовтень"

Акт вандализма на кинотеатре "Жотень". Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

На киевский кинотеатр "Жовтень" напали вандалы. Они расписали черной краской афиши украинского фильма "Уроки толерантности" и фасад здания.

Об этом сообщила пресс-служба кинотеатра.

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Киевский кинотеатр "Жовтень" стал жертвой вандалов, ненавидящих ЛГБТ-сообщество. Неизвестные расписали здание и постеры фильма украинского режиссера Аркадия Непиталюка "Уроки толерантности".

"Утро в нашем кинотеатре сегодня началось не с кофе и не с аромата свежепожаренного попкорна… Пока наша нация борется за свою свободу, за свободу волеизъявления, демократию, за уважение к личному выбору — некоторые наши сограждане до сих пор поддерживают российские нарративы, ведь это там запрещают представителей ЛГБТ сообщества", — написали представители "Жовтня".

Постер фильма "Уроки толерантности" к вандализму. Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

Постер фильма "Уроки толерантности" после вандализма. Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

Также вандалы сравнили представителей ЛГБТ-сообщества с жителями России. Администрация кинотеатра шокирована такой реакцией на фильм, посвященный теме гомофобии.

"Вандалы покрасили фасад и ситилайты кинотеатра за то, что мы демонстрируем украинское кино, в котором как раз и высмеивается отношение общества к теме ЛГБТ. Неужели вам в голову не приходит, что тем самым вы оттаскиваете страну обратно в советскую пропасть, в советский союз, где не только секса не было?" — высказала свои мысли администрация.

Надпись на кинотеатре "Жовтень". Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

Скрин из камер наблюдения кинотеатра. Фото: instagram.com/zhovten.cinema/

Администрация "Жовтня" призвал людей сходить на фильм "Уроки толерантности", чтобы поддержать украинский кинематограф. Они будут его показывать, невзирая ни на что. Премьера состоится 14 февраля на день всех влюбленных.

Что известно о фильме "Уроки толерантности"

Фильм "Уроки толерантности" снял украинский режиссер Аркадий Непиталюк, известный своим чувством юмора. Эту комедию он посвятил теме предубеждения украинцев к ЛГБТ-сообществу.

"Заурядную украинскую семью Найдюков, а особенно ее мужскую половину, годами запугивали страшными "чужеземскими" геями. Они привыкли высмеивать любую инаковость и агрессивно воспринимать непонятные вещи. Вдруг появляется государственная программа евроинтеграции "Уроки толерантности", которая предлагает деньги, при условии, что в их доме некоторое время поживет представитель ЛГБТ-сообщества", — говорится в описании фильма.

Семья Найдюков соглашается на интересную инициативу, но сталкивается с собственными внутренними конфликтами.

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Напомним, что украинский режиссер победил на известной американской премии и теперь еще больше шансов получить "Оскар".

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