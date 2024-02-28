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Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent

28 лютого 2024 16:00
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent
Модель Лінда Євангеліста на показі Saint Laurent. Фото: AP
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Напередодні, 27 лютого, на Паризькому тижні моди Saint Laurent представив свою останню колекцію. На заході зявилися всесвітньо відомі зірки, всі вони обрали для виходу темні кольори і спокусливі фасони. 

Про це пише Daily Mail

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50-річна супермодель Кейт Мосс з'явилася на показі  у короткій чорній шубці і з оголеними довгими ногами на підборах.

 

Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent - фото 1
Модель Кейт Мосс на показі Saint Laurent. Фото: AP

Під шубою модель була у чорних коротких шкіряних шортах і светрі. 

 

Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent - фото 2
Модель Кейт Мосс на показі Saint Laurent. Фото: AP

А її донька Ліла зявилася у чорній обтислій сукні, яка просвічувалася у найцікавіших місцях і з голою спиною. 

 

Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent - фото 3
Донька Кейт Мосс Ліла на показі Saint Laurent. Фото: splashnews

Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз прийшла на Паризькій тиждень моди зі своїм чоловіком Чарлі Макдавеллом. Для модного заходу обрала чорну жилетку на голе тіло, жакет і квітчасті брюки з заниженою талією. 

 

Акторка Олівія Уайлд вбралася у коричневі тони: спідниця на ремені, шкіряний жакет і рукавички. Родзинкою образу став повністю прозорий топ, відповідно — оголені груди. 

 

Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent - фото 4
Акторка Олівія Уайлд на показі Saint Laurent. Фото: MEGA

Акцент на груди зробили також акторка Зої Кравец,  модель Джорджія Мей Джаггер, шведська модель Ельза Хоск. 

 

Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent - фото 5
Акторка Зої Кравіц на показі Saint Laurent. Фото: AP

А легендарні Моніка Белуччі і Лінда Євангеліста були максимально одягнутими. Моніка обрала брючний комбенізон, який обіграла шкіряним, лаковим тренчем.

 

А Лінда вбралася у чорний діловий комстюм зі спідницею, проте дуже об'ємними плечима. 

 

Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent - фото 6
Модель Лінда Євангеліста на показі Saint Laurent. Фото: AP

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Сальма Гаєк вразила яскравим образом у компанії чоловіка-мільярдера на показі Gucci. 

Також ми писали, що Armani ефектно презентував нову зіркову колекцію. 

мода
Париж
Моніка Беллуччі
Лілі Коллінз
Зої Кравіц
закордонні зірки

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