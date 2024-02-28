Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent
Напередодні, 27 лютого, на Паризькому тижні моди Saint Laurent представив свою останню колекцію. На заході зявилися всесвітньо відомі зірки, всі вони обрали для виходу темні кольори і спокусливі фасони.
Про це пише Daily Mail.
Прозорі блузи і оголені ноги
50-річна супермодель Кейт Мосс з'явилася на показі у короткій чорній шубці і з оголеними довгими ногами на підборах.
Під шубою модель була у чорних коротких шкіряних шортах і светрі.
А її донька Ліла зявилася у чорній обтислій сукні, яка просвічувалася у найцікавіших місцях і з голою спиною.
Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз прийшла на Паризькій тиждень моди зі своїм чоловіком Чарлі Макдавеллом. Для модного заходу обрала чорну жилетку на голе тіло, жакет і квітчасті брюки з заниженою талією.
Акторка Олівія Уайлд вбралася у коричневі тони: спідниця на ремені, шкіряний жакет і рукавички. Родзинкою образу став повністю прозорий топ, відповідно — оголені груди.
Акцент на груди зробили також акторка Зої Кравец, модель Джорджія Мей Джаггер, шведська модель Ельза Хоск.
А легендарні Моніка Белуччі і Лінда Євангеліста були максимально одягнутими. Моніка обрала брючний комбенізон, який обіграла шкіряним, лаковим тренчем.
А Лінда вбралася у чорний діловий комстюм зі спідницею, проте дуже об'ємними плечима.
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