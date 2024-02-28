Неперевершені у чорному — Кейт Мосс, Моніка Белуччі і інші зірки на показі Saint Laurent

Модель Лінда Євангеліста на показі Saint Laurent. Фото: AP

Напередодні, 27 лютого, на Паризькому тижні моди Saint Laurent представив свою останню колекцію. На заході зявилися всесвітньо відомі зірки, всі вони обрали для виходу темні кольори і спокусливі фасони.

Про це пише Daily Mail.

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50-річна супермодель Кейт Мосс з'явилася на показі у короткій чорній шубці і з оголеними довгими ногами на підборах.

Модель Кейт Мосс на показі Saint Laurent. Фото: AP

Під шубою модель була у чорних коротких шкіряних шортах і светрі.

Модель Кейт Мосс на показі Saint Laurent. Фото: AP

А її донька Ліла зявилася у чорній обтислій сукні, яка просвічувалася у найцікавіших місцях і з голою спиною.

Донька Кейт Мосс Ліла на показі Saint Laurent. Фото: splashnews

Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз прийшла на Паризькій тиждень моди зі своїм чоловіком Чарлі Макдавеллом. Для модного заходу обрала чорну жилетку на голе тіло, жакет і квітчасті брюки з заниженою талією.

Акторка Олівія Уайлд вбралася у коричневі тони: спідниця на ремені, шкіряний жакет і рукавички. Родзинкою образу став повністю прозорий топ, відповідно — оголені груди.

Акторка Олівія Уайлд на показі Saint Laurent. Фото: MEGA

Акцент на груди зробили також акторка Зої Кравец, модель Джорджія Мей Джаггер, шведська модель Ельза Хоск.

Акторка Зої Кравіц на показі Saint Laurent. Фото: AP

А легендарні Моніка Белуччі і Лінда Євангеліста були максимально одягнутими. Моніка обрала брючний комбенізон, який обіграла шкіряним, лаковим тренчем.

А Лінда вбралася у чорний діловий комстюм зі спідницею, проте дуже об'ємними плечима.

Модель Лінда Євангеліста на показі Saint Laurent. Фото: AP

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