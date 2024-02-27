Сальма Гайєк вразила яскравим образом у компанії чоловіка на показі Gucci

Акторка Сальма Гаєк Фото: Reuters

У рамках Тижня моди у Мілані відбувся показ нової осінньо-зимової колекції Gucci. На перших рядах модного шоу була помічена Сальма Гаєк разом із чоловіком Франсуа-Анрі Піно, власником конгломерату Kering, якому належить Guccі.

Про це пише Daily Mail.

Сальма Гаєк прийшла на показ у мініспідниці

Гості шоу з'явилися на показі в образах з останніх колекцій модного будинку. Сальма Гаєк обрала червоний тотал-лук з лакованими босоніжками. Чоловік зірки обрав стриманий образ в стилі кежуал.

Акторка Сальма Гаєк Фото: Reuters

Акторка Сальма Гаєк з чоловіком-бізнесменом. Фото: Reuters

Сальма часто обирає стильне вбрання для світських виходів. А ще акторка пишається, тим, що має натуральну красу.

"Я використовую інгредієнт під назвою Tepezcohuite, який використовують у Мексиці для постраждалих від опіків, тому що він повністю регенерує шкіру, і ніхто в Штатах не використовує цей інгредієнт, крім нас. Ось чому у мене немає ні ботокса, ні пілінгів, ні філерів", — розповіла Сальма.

Нова колекція Gucci. Фото: Reuters

Нова колекція Gucci. Фото: Reuters

Нова колекція Gucci. Фото: Reuters

Нова колекція Gucci. Фото: Reuters

Осіння колекція Gucci стала для креативного директора Сабато де Сарно другою за рахунком на новій посаді, яку він обійняв рік тому. Основу колекції становили сукні-комбінації з паєток та мережива, об'ємні жакети як оверсайз, так і приталеного крою, чоботи-ботфорти на плоскій підошві, а також культова модель лоферів Horsebit на платформі та підборах. У новій колекції Сабато активно використовує палітру кольорів, що складається з зелених, бордових, сірих, блакитних і жовтих відтінків.

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