Сальма Гайек поразила ярким образом в компании мужчину на показе Gucci

Актриса Сальма Хайек Фото: Reuters

В рамках Недели моды в Милане прошел показ новой осенне-зимней коллекции Gucci. В первых рядах модного шоу были замечены Сальма Хайек вместе с супругом Франсуа-Анри Пино владельцем конгломерата Kering, которому принадлежит Gucci.

Об этом пишет Daily Mail.

Сальма Хайек пришла на показ в мини-юбке

Гости шоу появились на показе в образах последних коллекций модного дома. Сальма Хайек выбрала красный тотал-лук с лакированными босоножками. Супруг звезды выбрал сдержанный образ в стиле кэжуал.

Актриса Сальма Хайек Фото: Reuters

Актриса Сальма Хайек с супругом-бизнесменом. Фото: Reuters

Сальма часто выбирает стильный наряд для светских выходов. А еще актриса гордится тем, что имеет натуральную красоту.

"Я использую ингредиент под названием Tepezcohuite, который используют в Мексике для пострадавших от ожогов, потому что он полностью регенерирует кожу, и никто в Штатах не использует этот ингредиент кроме нас. Вот почему у меня нет ни ботокса, ни пилингов, ни филлеров", — рассказала Сальма.

Новая коллекция Gucci. Фото: Reuters

Новая коллекция Gucci. Фото: Reuters

Новая коллекция Gucci. Фото: Reuters

Новая коллекция Gucci. Фото: Reuters

Осенняя коллекция Gucci стала для креативного директора Сабато де Сарно второй по счету в новой должности, которую он занял год назад. Основу коллекции составили платья-комбинации из паеток и кружева, объемные жакеты как оверсайз, так и приталенного кроя, сапоги-ботфорты на плоской подошве, а также культовая модель лоферов Horsebit на платформе и каблуке. В новой коллекции Сабато активно использует цветовую палитру, состоящую из зеленых, бордовых, серых, голубых и желтых оттенков.

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