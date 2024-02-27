Сальма Гайек поразила ярким образом в компании мужчину на показе Gucci

Сальма Хайек поразила ярким образом в компании супруга-миллиардера на показе Gucci
В рамках Недели моды в Милане прошел показ новой осенне-зимней коллекции Gucci. В первых рядах модного шоу были замечены Сальма Хайек вместе с супругом Франсуа-Анри Пино владельцем конгломерата Kering, которому принадлежит Gucci.
Об этом пишет Daily Mail.
Сальма Хайек пришла на показ в мини-юбке
Гости шоу появились на показе в образах последних коллекций модного дома. Сальма Хайек выбрала красный тотал-лук с лакированными босоножками. Супруг звезды выбрал сдержанный образ в стиле кэжуал.
Сальма часто выбирает стильный наряд для светских выходов. А еще актриса гордится тем, что имеет натуральную красоту.
"Я использую ингредиент под названием Tepezcohuite, который используют в Мексике для пострадавших от ожогов, потому что он полностью регенерирует кожу, и никто в Штатах не использует этот ингредиент кроме нас. Вот почему у меня нет ни ботокса, ни пилингов, ни филлеров", — рассказала Сальма.
Осенняя коллекция Gucci стала для креативного директора Сабато де Сарно второй по счету в новой должности, которую он занял год назад. Основу коллекции составили платья-комбинации из паеток и кружева, объемные жакеты как оверсайз, так и приталенного кроя, сапоги-ботфорты на плоской подошве, а также культовая модель лоферов Horsebit на платформе и каблуке. В новой коллекции Сабато активно использует цветовую палитру, состоящую из зеленых, бордовых, серых, голубых и желтых оттенков.
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