Наомі Кемпбелл у мереживній білизні здійняла фурор на показі Dolce&Gabbana
У рамках Тижня моди у Мілані відбулася презентація нової осінньо-зимової колекції Dolce&Gabbana. Зіркою показу стала модель Наомі Кемпбелл.
Про це пише Daily Mail.
Наомі Кемпбелл продемонструвала розкішну фігуру в прозорій білизні
Модель Наомі Кемпбелл, як і інші її колеги на подіумі, приміряла чорні напівпрозорі вбрання, частково виготовлені із шовку та прикрашені бантами. Обличчя красунь приховувала вуаль.
Нова колекція італійського бренду отримала назву Tuxedo ("смокінг"), натхненням для неї послужили споконвічно чоловічі елементи одягу, які дизайнери переробили на жіночі: вкоротили, зробили більш приталеними, додали стиль білизни, мережива, повітряних рукавів і пір'я. Домінував чорний колір, з рідкісними вкрапленнями "горошка", анімалістики та сріблястих тканин.
Родом із південного Лондона, Наомі увійшла до трійки найбільш впізнаваних і затребуваних моделей кінця 1980-х років.
Незадовго до того, як їй виповнилося 16, вона була на обкладинці британського Elle, а в 1987 році вона стала першою чорношкірою дівчиною з обкладинки британського Vogue з 1966 року.
Минулого року модель взяла участь у створенні колекції з відомими брендами одягу.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл стала зіркою гламурної колекції.
Раніше відоме видання потрапило у скандал через юних моделей.
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