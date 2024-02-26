Наомі Кемпбелл у мереживній білизні здійняла фурор на показі Dolce & Gabbana

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

У рамках Тижня моди у Мілані відбулася презентація нової осінньо-зимової колекції Dolce&Gabbana. Зіркою показу стала модель Наомі Кемпбелл.

Про це пише Daily Mail.

Наомі Кемпбелл продемонструвала розкішну фігуру в прозорій білизні

Модель Наомі Кемпбелл, як і інші її колеги на подіумі, приміряла чорні напівпрозорі вбрання, частково виготовлені із шовку та прикрашені бантами. Обличчя красунь приховувала вуаль.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Модель у вбранні відомої марки. Фото: Reuters

Модель у вбранні відомої марки. Фото: Reuters

Модель у вбранні відомої марки. Фото: Reuters

Нова колекція італійського бренду отримала назву Tuxedo ("смокінг"), натхненням для неї послужили споконвічно чоловічі елементи одягу, які дизайнери переробили на жіночі: вкоротили, зробили більш приталеними, додали стиль білизни, мережива, повітряних рукавів і пір'я. Домінував чорний колір, з рідкісними вкрапленнями "горошка", анімалістики та сріблястих тканин.

Родом із південного Лондона, Наомі увійшла до трійки найбільш впізнаваних і затребуваних моделей кінця 1980-х років.

Незадовго до того, як їй виповнилося 16, вона була на обкладинці британського Elle, а в 1987 році вона стала першою чорношкірою дівчиною з обкладинки британського Vogue з 1966 року.

Минулого року модель взяла участь у створенні колекції з відомими брендами одягу.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл стала зіркою гламурної колекції.

Раніше відоме видання потрапило у скандал через юних моделей.