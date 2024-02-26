Наоми Кэмпбелл в кружевном белье произвела фурор на показе Dolce&Gabbana
В рамках Недели моды в Милане прошла презентация новой осенне-зимней коллекции Dolce&Gabbana. Звездой показа стала модель Наоми Кэмпбелл.
Об этом пишет Daily Mail.
Наоми Кэмпбелл продемонстрировала роскошную фигуру в прозрачном белье
Модель Наоми Кэмпбелл, как и ее коллеги на подиуме, примеряла черные полупрозрачные наряды, частично изготовленные из шелка и украшенные бантами. Лицо красавиц скрывала вуаль.
Новая коллекция итальянского бренда получила название Tuxedo ("смокинг"), вдохновением для нее послужили изначально мужские элементы одежды, которые дизайнеры переделали в женские: укоротили, сделали более приталенными, добавили стиль белья, кружева, воздушных рукавов и перьев. Доминирующий цвет — черный, с редкими вкраплениями "горошка", анималистики и серебристых тканей.
Родом из южного Лондона, Наоми вошла в тройку самых узнаваемых и востребованных моделей конца 1980-х годов.
Незадолго до того, как ей исполнилось 16 лет, она была на обложке британского Elle, а в 1987 году она стала первой чернокожей девушкой с обложки британского Vogue с 1966 года.
В прошлом году модель приняла участие в создании коллекции с известными брендами одежды.
Напомним, Наоми Кэмпбелл стала звездой гламурной коллекции.
Ранее известное издание попало в скандал из-за юных моделей.
Читайте Новини.LIVE!