Непревзойденные в черном — Кейт Мосс, Моника Белуччи и другие звезды на показе Saint Laurent
В преддверии, 27 февраля, на Парижской неделе моды Saint Laurent представил свою последнюю коллекцию. На мероприятии появились всемирно-известные звезды, все они выбрали для выхода темные цвета и соблазнительные фасоны.
Об этом пишет Daily Mail.
Прозрачные блузы и голые ноги
50-летняя супермодель Кейт Мосс появилась на показе в короткой черной шубке и с обнаженными длинными ногами на каблуке.
Под шубой модель была в черных коротких кожаных шортах и свитере.
А ее дочь Лила появилась в черном облегающем платье, просвечивающемся в самых интересных местах и с голой спиной.
Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз пришла на Парижскую неделю моды со своим мужем Чарли Макдавеллом. Для модного мероприятия выбрала черную жилетку на голое тело, жакет и брюки в цветы с заниженной талией.
Актриса Оливия Уайлд облачилась в коричневые тона: юбка на ремне, кожаный жакет и перчатки. Изюминкой образа стал полностью прозрачный топ, соответственно — обнаженная грудь.
Акцент на грудь сделали также актриса Зои Кравец, модель Джорджия Мэй Джаггер, шведская модель Эльза Хоск.
А легендарные Моника Белуччи и Линда Евангелиста были максимально одеты. Моника выбрала брючный комбенизон, который обыграла кожаным, лаковым тренчем.
А Линда оделась в черный деловой комстюм с юбкой, но очень объемными плечами.
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