Непревзойденные в черном — Кейт Мосс, Моника Белуччи и другие звезды на показе Saint Laurent

Модель Линда Евангелиста на показе Saint Laurent. Фото: AP

В преддверии, 27 февраля, на Парижской неделе моды Saint Laurent представил свою последнюю коллекцию. На мероприятии появились всемирно-известные звезды, все они выбрали для выхода темные цвета и соблазнительные фасоны.

Об этом пишет Daily Mail.

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50-летняя супермодель Кейт Мосс появилась на показе в короткой черной шубке и с обнаженными длинными ногами на каблуке.

Модель Кейт Мосс на показе Saint Laurent. Фото: AP

Под шубой модель была в черных коротких кожаных шортах и свитере.

Модель Кейт Мосс на показе Saint Laurent. Фото: AP

А ее дочь Лила появилась в черном облегающем платье, просвечивающемся в самых интересных местах и с голой спиной.

Дочь Кейт Мосс Лила на показе Saint Laurent. Фото: splashnews

Звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз пришла на Парижскую неделю моды со своим мужем Чарли Макдавеллом. Для модного мероприятия выбрала черную жилетку на голое тело, жакет и брюки в цветы с заниженной талией.

Актриса Оливия Уайлд облачилась в коричневые тона: юбка на ремне, кожаный жакет и перчатки. Изюминкой образа стал полностью прозрачный топ, соответственно — обнаженная грудь.

Актриса Оливия Уайлд на показе Saint Laurent. Фото: MEGA

Акцент на грудь сделали также актриса Зои Кравец, модель Джорджия Мэй Джаггер, шведская модель Эльза Хоск.

Актриса Зои Кравиц на показе Saint Laurent. Фото: AP

А легендарные Моника Белуччи и Линда Евангелиста были максимально одеты. Моника выбрала брючный комбенизон, который обыграла кожаным, лаковым тренчем.

А Линда оделась в черный деловой комстюм с юбкой, но очень объемными плечами.

Модель Линда Евангелиста на показе Saint Laurent. Фото: AP

Напомним, ранее мы рассказывали, что Сальма Гаек поразила ярким образом в компании мужчину-миллиардера на показе Gucci.

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