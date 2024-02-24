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Ніякого Кіркорова — Австралія заборонила в'їзд російським зіркам-путіністам

24 лютого 2024 23:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ніякого Кіркорова — Австралія заборонила в'їзд російським зіркам-путіністам
Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Путінські пропагандисти більше не зможуть відвідати Австралію. Вони потрапили у "чорний" список через свою антиукраїнську позицію.

Про це повідомили на офіційному сайті австралійського МЗС.

Австралія ввела санкції проти російських зірок

Філіп Кіркоров, Микола Басков та інші путіністи більше не зможуть потрапити в Австралію. Ця країна вибрала підтримувати Україну і офіційно бойкотує російських пропагандистів. 

Російський співак Микола Басков. Фото: РосЗМІ
Російський співак Микола Басков. Фото: РосЗМІ

Рішення про нові санкції було прийнято 24 лютого — саме на 2-гу річницю з початку повномасштабного вторгнення. Фінансові обмеження запровадили для 55 осіб.

"Через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Австралія оплакує втрати України. Ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії", — написано в заяві австралійського уряду.

Російська телеведуча Тіна Канделакі. Фото: РосЗМІ
Російська телеведуча Тіна Канделакі. Фото: РосЗМІ

У "чорному" списку знаходяться Микола Басков, Філіп Кіркоров, Тіна Канделакі, Микола Расторгуєв, Олег Газманов та інші російські виконавці. Окрім них, санкції стосуються тих, "хто причетний до депортації Росією українських дітей із регіонів, які перебувають під тимчасовим контролем Росії". 

Уряд Австралії закликав покласти край цій війні і наголосив, що буде продовжувати підтримувати український народ.

Раніше Кіркоров приїхав на окупований Донбас, щоб кремлівська влада знову "випустила" його на сцену.

Також Путін теж створив "чорний список" зірок, які брали участь у оголенній вечірці в Москві, і заборонив їм давати концерти в РФ.

санкції проти Росії
війна
Австралія
Україна
російські зірки
2 роки війни

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