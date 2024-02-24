Никакого Киркорова — Австралия запретила въезд российским звездам-путинистам

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Путинские пропагандисты не смогут больше посетить Австрилию. Они попали в "черный" список из-за своей антиукраинской позиции.

Об этом сообщили на официальном сайте австралийского МИД.

Австралия ввела санкции против российских звезд

Филипп Киркоров, Николай Басков и другие путинисты больше не смогут попасть в Австралию. Эта страна выбрала поддерживать Украину и официально бойкотирует российских пропагандистов.

Российский певец Николай Басков. Фото: РосСМИ

Решение о новых санкциях было принято 24 февраля — именно на 2-ю годовщину с начала полномасштабного вторжения. Финансовые ограничения были введены для 55 человек.

"Через два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралия оплакивает потери Украины. Мы непоколебимо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины в самообороне и привлечении к ответственности виновных в незаконном и безнравственном вторжении России", — написало австралийское правительство.

Российская телеведущая Тина Канделаки. Фото: РосСМИ

В черном списке находятся Николай Басков, Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Николай Расторгуев, Олег Газманов и другие российские исполнители. Кроме них, санкции касаются тех, "кто причастен к депортации Россией украинских детей из регионов, которые находятся под временным контролем России".

Правительство Австралии призвало положить конец этой войне и подчеркнуло, что будет продолжать поддерживать украинский народ.

Ранее Киркоров приехал на оккупированный Донбасс, чтобы кремлевские власти снова "выпустили" его на сцену.

Также Путин тоже создал "черный список" звезд, принимавших участие в обнаженной вечеринке в Москве, и запретил им давать концерты в РФ.