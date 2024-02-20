Олексій Суханов розкритикував світових політиків — до чого тут Навальний

Телеведучий Олексій Суханов. Фото: Instagram/suhanov.official

Після смерті російського політика Олексія Навального в ЗМІ з’явилась інформація, що сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму. На це відреагував телеведучий Олексій Суханов.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

Олексій Суханов про світових політиків

50-річний телеведучий висловив нерозуміння того, що два роки повномасштабної війни ще не стали суттєвим приводом для США та деяких інших країн для обговорення подібної ініціативи. А заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму лише після смерті Навального.

"Світова політика і політики девальвують саму систему цінностей, вони змішали поняття що таке "добре" і що таке "погане". Бо другому надають властивості першого і навпаки! Триває руйнація цього фундаменту людства, гарантій, які мають панувати в цивілізації", — заявив Суханов.

Телеведучий зауважив: він впевнений тільки в одному — вистояти можна лише не вимикаючи мозок, тренуючи критичне мислення. Також Суханов назвав Навального звичайним ідолом, в якого увірувала "язична Росія". Для нього вбивство опозиціонера Кремлем не стала несподіванкою. Це було лише питання часу.

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Нагадаємо, раніше ми писали, кому допомагає Олексій Суханов під час війни. Також ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай відмовилась від польських товарів на тлі блокади кордону фермерами.