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Олексій Суханов розкритикував світових політиків — до чого тут Навальний

20 лютого 2024 21:59
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Олексій Суханов розкритикував світових політиків — до чого тут Навальний
Телеведучий Олексій Суханов. Фото: Instagram/suhanov.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після смерті російського політика Олексія Навального в ЗМІ з’явилась інформація, що сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму. На це відреагував телеведучий Олексій Суханов.

Відповідна публікація з’явилась в його соцмережах.

Олексій Суханов про світових політиків

50-річний телеведучий висловив нерозуміння того, що два роки повномасштабної війни ще не стали суттєвим приводом для США та деяких інших країн для обговорення подібної ініціативи. А заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму лише після смерті Навального.

"Світова політика і політики девальвують саму систему цінностей, вони змішали поняття що таке "добре" і що таке "погане". Бо другому надають властивості першого і навпаки! Триває руйнація цього фундаменту людства, гарантій, які мають панувати в цивілізації", — заявив Суханов.

Телеведучий зауважив: він впевнений тільки в одному — вистояти можна лише не вимикаючи мозок, тренуючи критичне мислення. Також Суханов назвав Навального звичайним ідолом, в якого увірувала "язична Росія". Для нього вбивство опозиціонера Кремлем не стала несподіванкою. Це було лише питання часу. 

Олексій Суханов розкритикував світових політиків — до чого тут Навальний - фото 1
Скриншот: Instagram/suhanov.official

Нагадаємо, раніше ми писали, кому допомагає Олексій Суханов під час війни. Також ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай відмовилась від польських товарів на тлі блокади кордону фермерами.

соцмережі
Олексій Навальний
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Олексій Суханов
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