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Суханов зізнався, кому допомагає під час війни

20 лютого 2024 11:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Суханов зізнався, кому допомагає під час війни
Ведучий Олексій Суханов. Фото: instagram.com/suhanov.official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Телеведучий Олексій Суханов не шкодує зарплатні, якщо комусь потрібна допомога. Ведучий зауважує, що намагається допомагати тим, кому довіряє.

Про це він розповів в інтерв’ю сайту 1+1.

Суханов інакше почав сприймати життя за кордоном

Олексій Суханов зізнається, що допомагає адресно. Також є речі, які вважає в своєму житті наразі недоречним.

"У мене не на часі заощаджувати свою зарплату, коли знаю, що можу грошима комусь допомогти. Не зовсім довіряю фондам: більш прихильний до адресної допомоги. Ця трагедія не лише нас перевиховує щодо благодійності та підтримки людей навколо", — розповів ведучий.

За словами Олексія, на тлі війни з'явилося багато аферистів та шахраїв, тому тут теж треба бути обачними.

"З одного боку, наче гроші задонатив, а куди вони пішли? Однак у цьому питанні потрібно також зберігати здоровий глузд та мати хоча б якусь фінансову подушку. Ось раптом якщо ситуація, як у пари пенсіонерів з "Говорить Суханов": були збереження, і їм зараз немає за що жити. А от проходити повз ситуацію, коли знаєш, що можеш допомогти, це точно не на часі", — каже Суханов.

 

Ведучий каже, що зможе дозволити собі відпустку тільки після перемоги.

"Для себе я вирішив, що про будь-яку відпустку та відпочинок може йтися лише після перемоги. Кілька разів був у відрядженні за кордоном, та жодного відпочинку там не було. Не відпускало відчуття паралельної реальності: мирне життя в інших країнах дуже контрастує з тим, що зараз у нас", — ділиться Олексій.

Здавалося, говорить Суханов, що він наче мандрівник у часі, який опинився у минулому.

"Звісно, люди мають на це право, бо це не їхня війна, а, на превеликий жаль, наша. Часто повертаються до тези про те, як я можу зараз відпочивати, коли хтось з наших захисників у цю ж мить ризикує життям. Можливо, це психологічно неправильний підхід, однак це особисто моя думка та мої відчуття", — говорить ведучий.

Нагадаємо, Ірена Карпа розповіла, як її чоловік підтримує Україну.

Раніше IVAN NAVI розповів про донати ЗСУ.

війна
Олексій Суханов
українські зірки
зірки

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