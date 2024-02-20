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Суханов признался, кому помогает во время войны

20 февраля 2024 11:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Суханов признался, кому помогает во время войны
Ведущий Алексей Суханов. Фото: instagram.com/suhanov.official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Телеведущий Алексей Суханов не жалеет зарплату, если кому-то нужна помощь. Ведущий отмечает, что пытается помогать тем, кому доверяет.

Об этом он рассказал в интервью сайту 1+1.

Суханов иначе начал воспринимать жизнь за границей

Алексей Суханов признается, помогает адресно. Также есть вещи, которые считает в своей жизни пока неуместными.

"Мне кажется, не время экономить свою зарплату, когда знаю, что могу средствами кому-то помочь. Не совсем доверяю фондам, более склонен к адресной помощи. Эта трагедия не только нас перевоспитывает благотворительностью и поддержкой людей вокруг", — делится Алексей.

На фоне войны, рассказывает ведущий, появилось так много аферистов и мошенников, поэтому здесь тоже надо быть осмотрительными.

"С одной стороны, вроде деньги задонатил, а куда они пошли? Однако в этом вопросе нужно также сохранять здравый смысл и иметь хотя бы какую-то финансовую подушку. Вот вдруг если ситуация, как у пары пенсионеров из "Говорит Суханов": были сбережения и им сейчас не за что жить. А вот проходить мимо ситуации, когда знаешь, что можешь помочь, — это точно не ко времени", — говорит Суханов.

 

Ведущий говорит, что сможет позволить себе отпуск только после победы.

"Для себя я решил, что о любом отпуске и отдыхе может идти речь только после победы. Несколько раз был в командировке за границей, и никакого отдыха там не было. Не отпускало ощущение параллельной реальности: мирная жизнь в других странах очень контрастирует с тем, что сейчас у нас", — рассказал Алексей.

Суханов говорит, что он был словно путешественник во времени, оказавшемся в прошлом.

"Конечно, люди имеют на это право, потому что это не их война, а, к большому сожалению, наша. Часто возвращаются к тезису о том, как я могу сейчас отдыхать, когда кто-то из наших защитников в этот момент рискует жизнью. Возможно, это психологически неправильный подход, однако это лично мое мнение и мои ощущения", — говорит ведущий.

Напомним, Ирэна Карпа рассказала, как ее супруг поддерживает Украину.

Ранее IVAN NAVI рассказал о донатах ВСУ.

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