Катя Осадча розповіла, як українці можуть наблизити перемогу

Ведуча Катя Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

Ведуча Катерина Осадча від початку повномасштабного вторгнення займається пошуком зниклих українців. Зірка під час роботи над зйомкою проєку "Пісня мого життя" побула у Фінляндії, де була вражена підтримкою місцевим населенням українців.

Про це ведуча розповіла в інтерв’ю сайту 1+1.

Катя Осадча розповіла, чим її вразили фіни

Катерина Осадча сказала, що такої потужної підтримки, як у Фінляндії, вона не зустрічала в жодній країні Європи. Фіни також мають кордон з Росією, тому вони розуміють, наскільки вони в небезпеці.

"Я не була в усіх країнах за час війни, але можу сказати, як підтримують люди на вулицях, як абсолютно кожен, кому ти кажеш, що ти з України, щиро починає говорити "Слава Україні". Фіни асоціюють себе з Україною. Колись вони, бувши дуже маленькою країною з невеликою кількістю населення, перемогли росію. Зараз для них Україна — як вони багато років тому під час російсько-фінської війни. Вони вірять в те, що Україна переможе завдяки своєму духу. У них є таке слово "сісу". В українській мові немає відповідника. Це про волелюбність, патріотизм, бажання боротись, сміливість. Це те, що є у кожного фіна, і вони кажуть, що саме це допомогло їм побороти росію. І бачать, що в Україні кожен українець має своє оце "сісу", — каже Осадча.

Додала ведуча і свої роздуми щодо того, що потрібно робити українцям, аби скоріш наблизити перемогу.

"На початку повномасштабної війни в кожного з нас було відчуття: я частина цієї боротьби. Протягом років це втримати складно. Я знаю це по собі, тому що багато волонтерів в нашому проєкті йдуть, приходять нові. І я можу це зрозуміти. Волонтерство — як ще одна робота. Потрібно плекати в собі оце відчуття, що я не просто споживач, не той, від кого нічого не залежить або просто чекаю. Потрібно докладати зусилля. Це можуть бути 10 грн донату, допомога фізична, психологічна. Наближати перемогу — це не тільки донатити на армію", — переконана Осадча.

Ведуча розповіла, що наближати перемогу можна також, виражаючи підтримку рідним в складні періоди, працювати, сплачувати податки, брати активну участь в тому, що відбувається в країні. Це, зокрема, допомога бабусі, що живе в сусідньому під'їзді, тому що від її стану теж залежить наша майбутня перемога.

"Ми маємо всередині країни бути сильними, не піддаватися на провокації, протидіяти дезінформації. Ми повинні бути стійкими, тому що ворог може нас вимотати морально. Дуже важливе ментальне здоров'я. Я та людина, яка ніколи в своєму житті не мала психоаналітика чи психотерапевта, але зараз розумію, що нам він потрібен всім. Ми всі в різній мірі ламаємося, просто кожен по своєму", — каже Осадча.

3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем’єра української адаптації розважального проєкту Фінляндії "Song Of My Life". Проєкт під назвою "Пісня мого життя" буде виходити щонеділі о 21:00.

За правилами проєкту, зіркові учасники та лідери думок загадують пісні, що асоціюються у них з певним важливим періодом життя, а сучасні українські артисти виконують їх на сцені. Гості та телеглядачі будуть намагатися відгадати, чия історія захована під загаданою піснею. Зірки розкажуть ексклюзивні та зворушливі подробиці свого життя, які ніхто ніколи не чув до цього моменту, поділяться болем, радістю, перемогами та падіннями. А кожен глядач зможе знайти підтримку і пригадати пісню, яка стала саундтреком його власного життя.

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