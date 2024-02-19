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Катя Осадчая рассказала, как украинцы могут приблизить победу

19 февраля 2024 15:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Катя Осадчая рассказала, как украинцы могут приблизить победу
Ведущая Катя Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Ведущая Екатерина Осадчая с начала полномасштабного вторжения занимается поиском пропавших украинцев. Звезда во время работы над съемкой проекта "Песня моей жизни" побывала в Финляндии, где была поражена поддержкой местным населением украинцев.

Об этом ведущая рассказала в интервью сайту 1+1.

Катя Осадчая рассказала, чем ее поразили финны

Екатерина Осадчая сказала, что такой мощной поддержки, как в Финляндии, она не встречала ни в одной стране Европы. Финны также имеют границу с Россией, потому они понимают, насколько они в опасности.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я не была во всех странах за время войны, но могу сказать, как поддерживают люди на улицах, как абсолютно каждый, кому ты говоришь, что ты из Украины, искренне начинает говорить "Слава Украине". Финны ассоциируют себя с Украиной. Когда-то они, будучи очень маленькой страной с небольшим количеством населения, победили россию. Сейчас для них Украина — как они много лет назад во время русско-финской войны, они верят в то, что Украина победит благодаря своему духу. такое слово "сиса". У них есть такое слово "сиса". В украинском языке нет подобного. Это о свободолюбии, патриотизме, желании бороться, смелости. Это то, что есть у каждого финна, и они говорят, что именно это помогло им побороть Россию. И видят, что в Украине каждый украинец имеет свое вот "сису", — говорит Осадчая.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Добавила ведущая и свои размышления по поводу того, что нужно делать украинцам, чтобы скорее приблизить победу.

"В начале полномасштабной войны у каждого из нас было ощущение: я часть этой борьбы. Годами это удержать сложно. Я знаю это по себе, потому что многие волонтеры в нашем проекте уходят, приходят новые. И я могу это понять. Волонтерство — как еще одна работа: нужно питать в себе это ощущение, что я не просто потребитель, не тот, от кого ничего не зависит или просто жду, нужно прилагать усилия, это могут быть 10 грн доната, помощь физическая, психологическая. Приближать победу — это не только донатить на армию", — уверена Осадчая.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Ведущая рассказала, что приближать победу можно также, выражая поддержку родным в сложные периоды, работать, платить налоги, активно участвовать в происходящем в стране. Это, в частности, помощь бабушке, живущей в соседнем подъезде, потому что от ее состояния тоже зависит наша будущая победа.

"Мы должны внутри страны быть сильными, не поддаваться на провокации, противодействовать дезинформации. Мы должны быть стойкими, потому что враг может нас измотать морально. Очень важно ментальное здоровье. Я тот человек, который никогда в своей жизни не имел психоаналитика или психотерапевта, но сейчас понимаю, что нам он нужен всем. Мы все в разной степени ломаемся, просто каждый по своему", — говорит Осадчая.

3 марта в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера украинской адаптации развлекательного проекта Финляндии "Song Of My Life". Проект под названием "Песня моей жизни" будет выходить по воскресеньям в 21:00.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По правилам проекта звездные участники и лидеры мнений загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Гости и телезрители будут пытаться угадать, чья история спрятана под загаданной песней. Звезды расскажут эксклюзивные и трогательные подробности своей жизни, которые до сих пор никто не слышал, поделятся болью, радостью, победами и падениями. А каждый зритель сможет найти поддержку и вспомнить песню, ставшую саундтреком его собственной жизни.

Напомним, известная группа призвала помочь Украине.

Ранее Ирэна Карпа рассказала об отношении возлюбленного к Украине.

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