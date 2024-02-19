Співак IVAN NAVI розповів, як допомагає ЗСУ
Співак Ivan NAVI нещодавно представив ліричний трек "Біжи по небесах". Іван сподівається, що ця композиція стане підтримкою для українців.
Про це співак розповів ексклюзивно в інтерв'ю "ТиКиїв".
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Артист зізнався, що його нова пісня "Біжи по небесах" важлива для нього. Автором композиції став Андрій Осадчук, який написав найчутливіші композиції в репертуарі артиста — "Пишу тобі листа" та "Коли нема тебе".
"Коли я вперше почув цей текст і мелодію — плакав. 24 лютого виповниться два роки з початку повномасштабної війни, тож це пісня про втрати, про світлу пам'ять, про близьких людей, які посміхаються нам лише в спогадах. Про втрати українців в цій війні, які навіть важко уявити. Це найкращі та найсміливіші люди, які пішли у засвіти через воєнну агресію росії проти України. І, на жаль, цей біль від втрат зараз відчуває чи не кожна українська родина", — говорить артист.
Ivan NAVI активно займається волонтерством. За два роки повномасштабної війни артисту вдалося зібрати на армію чимало коштів.
"Я взяв за правило допомагати тим, кого знаю особисто. В мене кум служить, також є ще декілька друзів у бригадах. От їм з командою ми й допомагаємо. В жовтні 2022 року їздили в тур, разом зі збірними концертами з іншими артистами ми зібрали 2-3 мільйони гривень з одного заходу. Зараз їжджу часто до хлопців, які перебувають на реабілітації. Також їздив на фронт з виступами, і це дуже змінює мислення, сприйняття. Таку вдячність відчуваєш за все, що маєш!" — говорить Ivan NAVI.
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