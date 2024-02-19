Співак IVAN NAVI розповів, як допомагає ЗСУ

Співак IVAN NAVI. Фото: instagram.com/ivan_naviofficial/

Співак Ivan NAVI нещодавно представив ліричний трек "Біжи по небесах". Іван сподівається, що ця композиція стане підтримкою для українців.

Про це співак розповів ексклюзивно в інтерв'ю "ТиКиїв".

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Артист зізнався, що його нова пісня "Біжи по небесах" важлива для нього. Автором композиції став Андрій Осадчук, який написав найчутливіші композиції в репертуарі артиста — "Пишу тобі листа" та "Коли нема тебе".

"Коли я вперше почув цей текст і мелодію — плакав. 24 лютого виповниться два роки з початку повномасштабної війни, тож це пісня про втрати, про світлу пам'ять, про близьких людей, які посміхаються нам лише в спогадах. Про втрати українців в цій війні, які навіть важко уявити. Це найкращі та найсміливіші люди, які пішли у засвіти через воєнну агресію росії проти України. І, на жаль, цей біль від втрат зараз відчуває чи не кожна українська родина", — говорить артист.

Ivan NAVI активно займається волонтерством. За два роки повномасштабної війни артисту вдалося зібрати на армію чимало коштів.

"Я взяв за правило допомагати тим, кого знаю особисто. В мене кум служить, також є ще декілька друзів у бригадах. От їм з командою ми й допомагаємо. В жовтні 2022 року їздили в тур, разом зі збірними концертами з іншими артистами ми зібрали 2-3 мільйони гривень з одного заходу. Зараз їжджу часто до хлопців, які перебувають на реабілітації. Також їздив на фронт з виступами, і це дуже змінює мислення, сприйняття. Таку вдячність відчуваєш за все, що маєш!" — говорить Ivan NAVI.

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