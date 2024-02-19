Певец IVAN NAVI рассказал, как помогает ВСУ

Певец IVAN NAVI. Фото: instagram.com/ivan_naviofficial/

Певец Ivan NAVI недавно представил лирический трек "Біжи по небесах". Иван надеется, что эта композиция станет поддержкой украинцам.

Об этом певец рассказал эксклюзивно в интервью "ТиКиїв".

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Артист признался, что его новая песня "Біжи по небесах" важна для него. Автором композиции стал Андрей Осадчук, написавший самые чувствительные композиции в репертуаре артиста — "Пишу тобі листа" и "Коли нема тебе".

"Когда я впервые услышал этот текст и мелодию — плакал. 24 февраля исполнится два года с начала полномасштабной войны, так что это песня о потерях, о светлой памяти, о близких людях, которые улыбаются нам только в воспоминаниях. О потерях украинцев в этой войне, которые даже сложно представить. Это самые лучшие и самые смелые люди, которые ушли в засветы из-за военной агрессии России против Украины. И, к сожалению, эту боль от потерь сейчас чувствует едва ли не каждая украинская семья", — говорит артист.

Ivan NAVI активно занимается волонтерством. За два года полномасштабной войны артисту удалось собрать на армию немало средств.

"Я взял за правило помогать тем, кого знаю лично. У меня кум служит, есть еще несколько друзей в бригадах. Вот им с командой мы и помогаем. В октябре 2022 года ездили в тур, вместе со сборными концертами с другими артистами мы собрали 2-3 миллиона гривен с одного мероприятия. Сейчас езжу часто к ребятам, которые находятся на реабилитации. Также ездил на фронт с выступлениями, и это очень меняет мышление, восприятие. Такую благодарность чувствуешь за все, что имеешь!" — говорит Ivan NAVI.

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