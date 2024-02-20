Алексей Суханов раскритиковал мировых политиков — причем здесь Навальный

Телеведущий Алексей Суханов. Фото: Instagram/suhanov.official

После смерти российского политика Алексея Навального в СМИ появилась информация, что сенаторы США заговорили о признании РФ государством-спонсором терроризма. На это отреагировал телеведущий Алексей Суханов.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

Алексей Суханов о мировых политиках

50-летний телеведущий выразил непонимание того, что два года полномасштабной войны еще не стали существенным поводом для США и других стран для обсуждения подобной инициативы. А заговорили о признании РФ государством-спонсором терроризма лишь после смерти Навального.

"Мировая политика и политики девальвируют саму систему ценностей, они смешали понятие что такое "хорошее" и что такое "плохое". Потому что второму придают свойства первого и наоборот! Идет разрушение этого фундамента человечества, гарантий, которые должны властвовать в цивилизации", — заявил Суханов.

Телеведущий отметил: он уверен только в одном — выстоять можно только не выключая мозг, тренируя критическое мышление. Также Суханов назвал Навального обычным идолом, в которого уверовала "язычная Россия". Для него убийство оппозиционера Кремлем не стало неожиданностью. Это был лишь вопрос времени.

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Напомним, ранее мы писали, кому помогает Алексей Суханов во время войны. Также мы рассказывали, что блогер Рамина Эсхакзай отказалась от польских товаров на фоне блокады границы фермерами.