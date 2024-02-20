Алексей Суханов раскритиковал мировых политиков — причем здесь Навальный
После смерти российского политика Алексея Навального в СМИ появилась информация, что сенаторы США заговорили о признании РФ государством-спонсором терроризма. На это отреагировал телеведущий Алексей Суханов.
Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.
Алексей Суханов о мировых политиках
50-летний телеведущий выразил непонимание того, что два года полномасштабной войны еще не стали существенным поводом для США и других стран для обсуждения подобной инициативы. А заговорили о признании РФ государством-спонсором терроризма лишь после смерти Навального.
"Мировая политика и политики девальвируют саму систему ценностей, они смешали понятие что такое "хорошее" и что такое "плохое". Потому что второму придают свойства первого и наоборот! Идет разрушение этого фундамента человечества, гарантий, которые должны властвовать в цивилизации", — заявил Суханов.
Телеведущий отметил: он уверен только в одном — выстоять можно только не выключая мозг, тренируя критическое мышление. Также Суханов назвал Навального обычным идолом, в которого уверовала "язычная Россия". Для него убийство оппозиционера Кремлем не стало неожиданностью. Это был лишь вопрос времени.
Напомним, ранее мы писали, кому помогает Алексей Суханов во время войны. Также мы рассказывали, что блогер Рамина Эсхакзай отказалась от польских товаров на фоне блокады границы фермерами.
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