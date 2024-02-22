Ольга Сумська назвала ведучого "огидною потворою" — що сталося

Акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

Українська акторка Ольга Сумська емоційно відреагувала на інтерв'ю племінника Ростислава Хостікоєва. Він негативно висловився щодо її доньки, яка продовжує жити в Росії.

Зірка публічно образила інтерв'юера в instagram.

Ольга Сумська звинуватила племінника у наклепі на її доньку

Племінник Ольги Сумської Ростислава Хостікоєв розповів подробиці свого спілкування з двоюрідною сестрою Антоніною — донькою акторки, яка проживає в Росії.

Він намагався налагодити з нею зв’язок, проте не вийшло. У перші дні повномасштабного вторгнення він написав сестрі, проте вона прочитала повідомлення і не відповіла. Також, за його словами, вона ніяк не відреагувала на смерть бабусі, яку ховали під час війни.

"Мені досі неприємно, бо це відчуття, коли летять ракети, померла бабуся і ти пишеш своїй сестрі: "Тоню, там таке відбувається (я їй скидаю, як потрапляє ракета в будівлю), померла бабуся, дай відповідь, що там у тебе? Що взагалі відбувається?" І я пишу одне повідомлення, друге, третє, четверте. І тільки бачу: продивилася", — розповів В'ячеслав Хостікоєв.

В'ячеслав з сестрами. Фото: instagram.com/khostikoiev/

Ольгу Сумську ймовірно дуже образили такі заяви племінника і вона публічно висловилась. Зірка не добирала вихованних слів і навіть обізвала ведучого.

"Огидна потвора! Ми ховали бабусю вчотирьох 1 березня 22 року, я, Віталя, Аня і Тоня на прямому зв’язку. З родини В’ячеслава нікого не було. Для чого ви брешете? Яке ви маєте право паплюжити нашу сім’ю? Сидите за кордоном і заробляєте на брехні?", — написала Сумська.

Сторіз Ольги Сумської. Фото: instagram.com/olgasumska/

Чому донька Сумської залишилась в Росії

Донька акторки Антоні Паперна багато років живе та працює в Росії. Вона вийшла заміж за росіянина і вони мають двох спільних дітей. Вона абсолютно не відреагувала на початок повномасштабного вторгнення, проте її постійно захищає зіркова мама.

"Ми спілкуємося, я розповідаю щодня. Українці, які перебувають там, вони в курсі страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі. Люди не можуть висловитися, вони перебувають там у режимі страшного терору", — заявляла Сумська в шоу "Слава+".

Акторка пояснює мовчання доньки путінським режимом, не можливістю покинути цю країну.

"Я не знаю, що далі. У мене там онуки. Дуже боляче. Я тримаюся, але мені дуже боляче. Коли почався хейт проти моєї доньки, якісь поради давали мені відмовитись від своїх дітей. Я ніколи цього не зроблю. Прилітали страшні епітети. Це жах. Я хочу сказати українцям, щоб вони одумалися. Мені шкода, що так сталося. Але це (Росія) фактично Північна Корея. Якщо ти щось говориш, і в тебе маленькі діти, це все", — казала акторка.

Антоніна Паперна і її чоловік Володимир Яглич. Фото: РосЗМІ

Нагадаємо, що нещодавно донька Сумської знялась у російському серіалі "Постукай у мої двері". Вона дуже щаслива, що взяла участь у цьому проєкті.

Раніше Сумська розкритикувала поляків, які бойкують на кордоні і псують українське зерно.