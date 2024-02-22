Ольга Сумская обозвала ведущего "отвратительным чудовищем" — что произошло
Украинская актриса Ольга Сумская эмоционально отреагировала на интервью племянника Вячеслава Хостикоева. Он негативно высказался по поводу ее дочери, которая продолжает жить в России.
Звезда публично оскорбила интервьюера в instagram.
Ольга Сумская обвинила племянника в клевете на ее дочь
Племянник Ольги Сумской Вячеслав Хостикоев рассказал подробности общения с двоюродной сестрой Антониной — дочерью актрисы, проживающей в России.
Он пытался наладить с ней связь, но не получилось. В первые дни полномасштабного вторжения он написал сестре, однако она прочла сообщение и не ответила. Также, по его словам, она никак не отреагировала на смерть бабушки, которую хоронили во время войны.
"Мне до сих пор неприятно, потому что это ощущение, когда летят ракеты, умерла бабушка и ты пишешь своей сестре: "Тоня, там такое происходит (я ей сбрасываю, как попадает ракета в здание), умерла бабушка, ответь, что там у тебя? Что вообще происходит?" И я пишу одно сообщение, второе, третье, четвертое. И только вижу: просмотрела", — рассказал Вячеслав Хостикоев.
Ольгу Сумскую, вероятно, очень обидели такие заявления племянника и она публично высказалась. Звезда не подбирала воспитанные слова и обозвала ведущего
"Отвратительное чудовище! Мы хоронили бабушку вчетырех 1 марта 22 года, я, Виталия, Аня и Тоня на прямой связи. Из семьи Вячеслава никого не было. Зачем вы лжете? Какое вы имеете право поносить нашу семью? Сидите за границей и зарабатываете на лжи?" — написала Сумская.
Почему дочь Сумской осталась в России
Дочь актрисы Антони Паперная много лет живет и работает в России. Она вышла замуж за россиянина и у них двое общих детей. Она совершенно не отреагировала на начало полномасштабного вторжения, но ее постоянно защищает звездная мама.
"Мы общаемся, я рассказываю каждый день. Украинцы, которые находятся там, они в курсе страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Люди не могут выразиться, они находятся там в режиме страшного террора", — заявляла Сумская в шоу "Слава +".
Актриса объясняет молчание дочери путинским режимом, не возможность покинуть эту страну.
"Я не знаю, что дальше. У меня там внуки. Очень больно. Я держусь, но мне очень больно. Когда начался хейт против моей дочери, какие-то советы давали мне отказаться от своих детей. Я никогда этого не сделаю. Прилетали страшные эпитеты. Это ужас. Я хочу сказать украинцам, чтобы они одумались. Мне жаль, что так произошло. Но это (Россия) фактически Северная Корея. Если ты что-то говоришь, и у тебя маленькие дети, это все", — говорила актриса.
Напомним, что недавно дочь Сумской снялась в российском сериале "Постучи в мою дверь". Она очень счастлива, что приняла участие в этом проекте.
Ранее Сумская подвергла критике поляков, которые бойкуют на границе и портят украинское зерно.
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