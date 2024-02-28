П'ять найцікавіших новинок Netflix, від яких неможливо відірватися

Сцена з американського драматичного фільму "Еллегія Гіллбілі". Фото: Vogue Italia

Є безліч різних цікавих стрічок, які заворожують неймовірним сюжетом, чудовою акторською грою і інтригою, яка створена навколо подій. Ми пропонуємо вам п’ять найцікавіших новинок від сервісу Netflix, від яких неможливо відірватися.

Новини.LIVE ділиться найкращою підбіркою новинок від Netflix.

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Винний

Американський драматичний фільм, прем’єра якого відбулася у 2021 році, захоплює своїм неймовірним сюжетом. У картині йдеться про детектива поліції, якого понизили до звичайного оператора служби порятунку. Він намагається врятувати жінку, якій вдалося додзвонитися впродовж жахливого дня.

На глядачів чекає інтригуючий сюжет з дуже неочікуваними поворотами подій, які розкриваються у стрічці з елементами кримінального триллеру.

Джейк Джилленгол у драмі "Винний". Фото: Pinterest

Ціна життя

У драмі, заснованій на реальних подіях, йдеться про повірника, який опікувався виплатами сім’ям жертв і постраждалих через теракт ісламістської терористичної групи "Аль-Каїда". Після серії терактів адвокат повинен визначити суму компенсацій за втрачені життя.

Картину, яка увійшла до списку найкращих новинок від Netflix, просто неможливо дивитися без сліз.

Сцена з американської драми "Ціна життя". Фото: Alamy

Еллегія Гіллбілі

Драматичний фільм став новим хітом режисера Рона Говарда, який двічі отримав премію "Оскар" і зняв такі легендарні фільми, як:

Ігри розуму

Код да Вінчі

Ангели і демони

У його новому фільмі йдеться про життя трьох поколінь однієї бідної сім’ї, члени якої є жителями Аппалачів. Це неймовірна картина, яка ідеально підійде для перегляду ввечері п’ятниці після важкого робочого тижня.

Кадр з фільму "Еллегія Гіллбілі". Фото: The Sun

Армія злодіїв

Фільм від Netflix розповідає про жінку, яка наймає банківського службовця для пограбування сейфів, які неможливо зламати. У ролі цього службовця виступає актор з Німеччини на ім'я Маттіас Швайґгефер, який, власне, і став режисером цієї стрічки.

А ось Зак Снайдер, який зняв бойовик "Армія мерців", цього разу був у кріслі сценариста.

Сцена з фільму від Netflix "Армія злодіїв". Фото: Inverse

Застряглі разом

Комедія 2021 року розповідає про події в Парижі у 2020 році, коли там оголошують локдаун через пандемію. Сусідам одного будинку доводиться познайомитися одне з одним і уживатися разом. До того ж, всі вони бояться відчиняти незнайомим людям двері, вважаючи, що там може бути коронавірус.

Історію з реального життя під час карантину зняв французький режисер і актор Дені Бун, який грає головну роль у цьому фільмі.

Кадр з комедії "Застряглі разом" 2021 року. Фото: Fandom

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