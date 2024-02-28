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Перегляд на одному диханні — п'ять найкращих новинок Netflix

28 лютого 2024 19:33
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П'ять найцікавіших новинок Netflix, від яких неможливо відірватися
Сцена з американського драматичного фільму "Еллегія Гіллбілі". Фото: Vogue Italia
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Є безліч різних цікавих стрічок, які заворожують неймовірним сюжетом, чудовою акторською грою і інтригою, яка створена навколо подій. Ми пропонуємо вам п’ять найцікавіших новинок від сервісу Netflix, від яких неможливо відірватися.

Новини.LIVE ділиться найкращою підбіркою новинок від Netflix.

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Винний

Американський драматичний фільм, прем’єра якого відбулася у 2021 році, захоплює своїм неймовірним сюжетом. У картині йдеться про детектива поліції, якого понизили до звичайного оператора служби порятунку. Він намагається врятувати жінку, якій вдалося додзвонитися впродовж жахливого дня.

На глядачів чекає інтригуючий сюжет з дуже неочікуваними поворотами подій, які розкриваються у стрічці з елементами кримінального триллеру.

Джейк Джилленхол в драме "Виновный"
Джейк Джилленгол у драмі "Винний". Фото: Pinterest

Ціна життя

У драмі, заснованій на реальних подіях, йдеться про повірника, який опікувався виплатами сім’ям жертв і постраждалих через теракт ісламістської терористичної групи "Аль-Каїда". Після серії терактів адвокат повинен визначити суму компенсацій за втрачені життя.

Картину, яка увійшла до списку найкращих новинок від Netflix, просто неможливо дивитися без сліз. 

Сцена из американской драмы "Цена жизни"
Сцена з американської драми "Ціна життя". Фото: Alamy

Еллегія Гіллбілі

Драматичний фільм став новим хітом режисера Рона Говарда, який двічі отримав премію "Оскар" і зняв такі легендарні фільми, як:

  • Ігри розуму
  • Код да Вінчі
  • Ангели і демони

У його новому фільмі йдеться про життя трьох поколінь однієї бідної сім’ї, члени якої є жителями Аппалачів. Це неймовірна картина, яка ідеально підійде для перегляду ввечері п’ятниці після важкого робочого тижня. 

Кадр из фильма "Элегия Хиллбилли"
Кадр з фільму "Еллегія Гіллбілі". Фото: The Sun

Армія злодіїв

Фільм від Netflix розповідає про жінку, яка наймає банківського службовця для пограбування сейфів, які неможливо зламати. У ролі цього службовця виступає актор з Німеччини на ім'я Маттіас Швайґгефер, який, власне, і став режисером цієї стрічки.

А ось Зак Снайдер, який зняв бойовик "Армія мерців", цього разу був у кріслі сценариста.

Сцена из фильма от Netflix "Армия воров"
Сцена з фільму від Netflix "Армія злодіїв". Фото: Inverse

Застряглі разом

Комедія 2021 року розповідає про події в Парижі у 2020 році, коли там оголошують локдаун через пандемію. Сусідам одного будинку доводиться познайомитися одне з одним і уживатися разом. До того ж, всі вони бояться відчиняти незнайомим людям двері, вважаючи, що там може бути коронавірус.

Історію з реального життя під час карантину зняв французький режисер і актор Дені Бун, який грає головну роль у цьому фільмі.

Кадр из комедии "Застрявшие вместе" 2021 года
Кадр з комедії "Застряглі разом" 2021 року. Фото: Fandom

Нагадаємо, ми писали про підбірку найстрашніших фільмів 2023 року, від яких мурашки по шкірі. 

Раніше ми розповідали про перелік стрічок, які вважаються найстильнішими в історії кіно. 

Також ми повідомляли про список фільмів, які отримали найбільшу кількість статуеток премії "Оскар".

кіно
Netflix
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драма

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