Пять самых интересных новинок Netflix, от которых невозможно оторваться

Сцена из американского драматического фильма "Эллегия Хиллбили". Фото: Vogue Italia

Есть множество разных интересных лент, завораживающих невероятным сюжетом, замечательной актерской игрой и интригой, созданной вокруг событий. Мы предлагаем пять самых интересных новинок от сервиса Netflix, от которых невозможно оторваться.

Новини.LIVE делится самой лучшей подборкой новинок от Netflix.

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Виновный

Американский драматический фильм, премьера которого состоялась в 2021 году, увлекает своим невероятным сюжетом. В картине говорится о детективе полиции, которого понизили до обычного оператора службы спасения. Он пытается спасти женщину, которой удалось дозвониться в течение ужасного дня.

Зрителей ожидает интригующий сюжет с очень неожиданными поворотами событий, которые раскрываются в ленте с элементами криминального триллера.

Джейк Джилленхол в драме "Виновный". Фото: Pinterest

Цена жизни

В драме, основанной на реальных событиях, говорится о поверенном, который заботился о выплатах семьям жертв и пострадавших из-за теракта исламистской террористической группы "Аль-Каида". После серии терактов адвокат должен определить сумму компенсаций за утраченные жизни.

Картину, вошедшую в список лучших новинок от Netflix, просто невозможно смотреть без слез.

Сцена из американской драмы "Цена жизни". Фото: Alamy

Эллегия Хиллбили

Драматический фильм стал новым хитом режиссера Рона Ховарда, который дважды получил премию "Оскар" и снял такие легендарные фильмы, как:

Игры разума

Код да Винчи

Ангелы и демоны

В его новом фильме говорится о жизни трех поколений одной бедной семьи, члены которой являются жителями Аппалачей. Это невероятная картина, которая идеально подойдет для просмотра вечером пятницы после тяжелой рабочей недели.

Кадр из фильма "Эллегия Хиллбили". Фото: The Sun

Армия воров

Фильм от Netflix рассказывает о женщине, которая нанимает банковского служащего для ограбления сейфов, которые невозможно взломать. В роли этого служащего выступает актер из Германии по имени Маттиас Швайхефер, который, собственно, и стал режиссером этой ленты.

А вот Зак Снайдер, снявший боевик "Армия мертвецов", на этот раз был в кресле сценариста.

Сцена из фильма от Netflix "Армия воров". Фото: Inverse

Застрявшие вместе

Комедия 2021 года рассказывает о событиях в Париже в 2020 году, когда там объявляют локдаун из-за пандемии. Соседям одного дома приходится познакомиться друг с другом и уживаться вместе. К тому же, все они боятся открывать незнакомым людям дверь, считая, что там может быть коронавирус.

Историю из реальной жизни во время карантина снял французский режиссер и актер Дени Бун, играющий главную роль в этом фильме.

Кадр из комедии "Застрявшие вместе" в 2021 году. Фото: Fandom

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