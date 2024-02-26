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Справедлива заслуга — три фільми з найбільшою кількістю Оскарів

26 лютого 2024 20:43
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Найкращі фільми з найбільшою кількістю Оскар — ТОП-3 легендарних стрічок
Легендарний кадр з культової драми "Титанік". Фото: CNN
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

У світовому кінематографі є багато фільмів, які свого часу стали культовими і досі залишаються справжньою класикою. Є також багато і тих картин, які отримали велику кількість різних нагород, зокрема, премій "Оскар" за неймовірний сюжет, чудову акторську гру тощо.

Новини.LIVE розповідає про три фільми, які отримали найбільше нагород премії "Оскар" минулого року.

Бен-Гур

Американська драма, прем’єра якої відбулася у далекому 1959 році, стала першим рекордсменом премії "Оскар". Картина режисера Вільяма Вайлера з масштабними протистояннями і гонками на колісницях зробила його неймовірно популярним у Голлівуді, а саму стрічку — найкращою у тому році. 

Більш того, статуетки навіть отримали члени знімальної групи, зокрема, режисер, оператор, художники, монтажери і ті, хто відповідав за спецефекти. Цікавим фактом ще є й те, що актор Чарлтон Гестон, який зіграв головну роль, встановив власний рекорд, фігуруючи у фільмі дві години, одну хвилину і 23 секунди.

Бен-Гур
Ефектний кадр з фільму "Бен-Гур" 1959 року. Фото: Alamy

Титанік

Ще одна класика світового кінематографу, яка вперше з’явилася на телеекранах у 1997 році. Романтична драма Джеймса Камерона не лише здобула 11 нагород премії "Оскар", а ще й стала однією з найкасовіших стрічок в історії кіно.

До того ж, на нагородженні відзначили неймовірну гру акторів, роботу знімальної групи і саундтрек Селін Діон, який став легендарним. Перед зйомками Джеймс Камерон детально вивчив трагедію найбільшого корабля, який зіштовхнувся з айсбергом, і знайшов акторів, які були схожими на людей, що стали очевидцями трагедії. 

Кадр из фильма "Титаник"
Зворушливий кадр з фільму "Титанік" 1997 року. Фото: Daily Star

Володар перснів: Повернення короля

Пригодницько-фентезійний фільм режисера Пітера Джексона, який вийшов у 2003 році, здивував глядачів отриманням неймовірного успіху. Це перша і, до речі, досі єдина картина, яка отримала нагороду "Найкращий фільм" і зібрала в кінотеатрах понад один мільярд доларів.

Під час нагородження відзначили неймовірну роботу самого режисера, а також надзвичайні костюми, монтаж, ефекти, музику тощо. І хоча ця стрічка вперше вийшла у 2003 році, віддані фанати і сьогодні не проти передивитися її ще раз.

Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"
Кадр з фільму "Володар перснів: Повернення короля" 2003 року. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про найстильніші фільми в історії світового кінематографа, які варто подивитися кожній модниці. 

Раніше ми розповідали про найкращі драми в історії кіно, які торкнуться душі кожного. 

Також ми повідомляли про найкрасивіші фільми з надзвичайним сюжетом, які слід подивитися.  

Оскар
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фільм

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