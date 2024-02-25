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Берлінський міжнародний кінофестиваль оголосив лауреатів

25 лютого 2024 13:29
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Стас Кожушко
Редактор
Берлінський міжнародний кінофестиваль оголосив лауреатів
Берлінський міжнародний кінофестиваль 2024 року. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В столиці Німеччині пройшла урочиста церемонія нагородження 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Стали відомі імена переможців в різних категоріях.

Список лауреатів з’явився на сайті Берлінале.

Переможці Берлінале-2024

Головну нагороду, "Золотого ведмедя", отримала документальна стрічка "Дагомея" режисера з французьким і сенегальським корінням Маті Діоп. У ній розповідається про повернення в сучасний Бенін 26 предметів мистецтва держави Дагомея, захоплених та вивезених французькими колоніальними військами у 1892 році.

Гран-прі Берлінале-2024 отримала стрічка "Потреби мандрівника" південнокорейського режисера Хон Сан-су. Головну роль в ній зіграла легендарна французька акторка Ізабель Юппер.

Палестинський режисер Базель Адра, який отримав приз Panorama Dokumenten за фільм "Іншої землі нема"є, під час церемонії нагородження закликав зі сцени до припинення постачання зброї Ізраїлю.

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Режисери Базель Адра (ліворуч) і Юваль Абрахам. Фото: Reuters

Інші переможці Берлінале-2024

  • Приз журі "Срібний ведмідь"  — "Імперія" режисера Бруно Дюмона.
  • Найкраща режисура — Нельсон Карлос Де Лос Сантос Аріас за фільм Пепе".
  • Найкращу головна роль — Себастьян Стен (фільм "Інша людина" Аарона Шімберга)
  • Найкраща роль другого плану — Емілі Вотсон (фільм "Такі дрібниці" Тіма Міланта).
  • Найкращий сценарій — Маттіас Гласнер за фільм "Вмирання".
  • "Срібний ведмідь" за видатний мистецький внесок — Мартін Гшлахт за операторську роботу у фільмі "Диявольська лазня".

Нагадаємо, раніше ми писали, хто став лауреатами премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards), яка пройшла в Лос-Анджелесі. Також ми розповідали, що американський актор чилійського походження Педро Паскаль отримав  престижну кінопремію та згадав про панічну атаку.

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Берлін

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