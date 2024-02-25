У США пройшла церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів — список переможців
В Лос-Анджелесі пройшла урочиста церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards). Це саме та організація, яка спільно зі сценаристами страйкували минулого року в Голлівуді.
Новини.LIVE розкаже детальніше про переможців.
Переможці премії SAG Awards 2024
Церемонія стала ювілейною, 30-ю, в історії SAG Awards. Премія є однією з найпрестижніших у світовій кіноіндустрії. Бронзовою статуеткою, висота якої 16 сантиметрів і вага понад 5 кілограмів, нагороджують найкращих в галузі кінематографа. Це одна з останніх гучних подій перед премією "Оскар".
Цього року тріумфатором, як і на багатьох інших преміях, став фільм "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана, який забрав три нагороди. Серед серіалів за кількістю перемог лідирував "Ведмідь".
Перелік переможців — кіно
- Найкращий акторський ансамбль — "Оппенгеймер"
- Найкращий актор — Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
- Найкраща акторка — Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні")
- Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-мололоший ("Оппенгеймер")
- Найкраща акторка другого плану — Давайн Джой Рендольф ("Залишені")
- Найкращий каскадерський ансамбль у кіно — "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша".
Перелік переможців — телебачення
- Найкращий акторський ансамбль у драматичному серіалі — "Спадкоємці"
- Найкраща акторка в драматичному серіалі — Елізабет Дебікі ("Корона")
- Найкращий актор у драматичному серіалі — Педро Паскаль ("Одні з нас")
- Найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі — "Ведмідь"
- Найкраща акторка в комедійному серіалі — Айо Едебірі ("Ведмідь")
- Найкращий актор у комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
- Найкраща акторка у телефільмі чи мінісеріалі — Алі Вонг ("Гризня")
- Найкращий актор у телефільмі чи мінісеріалі — Стівен Ян ("Гризня")
- Найкращий каскадерський ансамбль у серіалі — "Одні з нас"
Спеціальна відзнака SAG Awards 2024
Титулована співачка, акторка Барбра Стрейзанд була відзначена нагородою за життєві досягнення. Зірка зізналась — вона пишається тим, що є членкинею SAG-AFTRA понад 60 років
"Я не можу в це повірити. Пам’ятаю, як у підлітковому віці я мріяла бути акторкою, сидячи у своєму ліжку в Брукліні з пінтою кави з морозивом і кіножурналом", — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Оппенгеймер" став тріумфатором на кінопремії BAFTA. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.
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