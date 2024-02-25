У США пройшла церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів — список переможців

Актори Дженніфер Еністон та Бредлі Купер на премії SAG Awards. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесі пройшла урочиста церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards). Це саме та організація, яка спільно зі сценаристами страйкували минулого року в Голлівуді.

Новини.LIVE розкаже детальніше про переможців.

Переможці премії SAG Awards 2024

Церемонія стала ювілейною, 30-ю, в історії SAG Awards. Премія є однією з найпрестижніших у світовій кіноіндустрії. Бронзовою статуеткою, висота якої 16 сантиметрів і вага понад 5 кілограмів, нагороджують найкращих в галузі кінематографа. Це одна з останніх гучних подій перед премією "Оскар".

Цього року тріумфатором, як і на багатьох інших преміях, став фільм "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана, який забрав три нагороди. Серед серіалів за кількістю перемог лідирував "Ведмідь".

Перелік переможців — кіно

Найкращий акторський ансамбль — "Оппенгеймер"

Найкращий актор — Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка — Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні")

Найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-мололоший ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка другого плану — Давайн Джой Рендольф ("Залишені")

Найкращий каскадерський ансамбль у кіно — "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина перша".

Актори фільму "Оппенгеймер". Фото: Reuters

Перелік переможців — телебачення

Найкращий акторський ансамбль у драматичному серіалі — "Спадкоємці"

Найкраща акторка в драматичному серіалі — Елізабет Дебікі ("Корона")

Найкращий актор у драматичному серіалі — Педро Паскаль ("Одні з нас")

Найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі — "Ведмідь"

Найкраща акторка в комедійному серіалі — Айо Едебірі ("Ведмідь")

Найкращий актор у комедійному серіалі — Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкраща акторка у телефільмі чи мінісеріалі — Алі Вонг ("Гризня")

Найкращий актор у телефільмі чи мінісеріалі — Стівен Ян ("Гризня")

Найкращий каскадерський ансамбль у серіалі — "Одні з нас"

Актор Педро Паскаль. Фото: Reuters

Спеціальна відзнака SAG Awards 2024

Титулована співачка, акторка Барбра Стрейзанд була відзначена нагородою за життєві досягнення. Зірка зізналась — вона пишається тим, що є членкинею SAG-AFTRA понад 60 років

"Я не можу в це повірити. Пам’ятаю, як у підлітковому віці я мріяла бути акторкою, сидячи у своєму ліжку в Брукліні з пінтою кави з морозивом і кіножурналом", — зазначила вона.

Співачка, акторка Барбра Стрейзанд. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Оппенгеймер" став тріумфатором на кінопремії BAFTA. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.