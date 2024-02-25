В США прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров — список победителей

Актеры Дженнифер Энистон и Брэдли Купер на премии SAG Awards. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония награждения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Это именно та организация, которая совместно со сценаристами бастовала в прошлом году в Голливуде.

Новини.LIVE расскажет подробнее о победителях.

Победители премии SAG Awards 2024

Церемония стала юбилейной, 30-й, в истории SAG Awards. Премия является одной из самых престижных в мировой киноиндустрии. Бронзовой статуэткой, высота которой 16 сантиметров и вес свыше 5 килограммов, награждают лучших в области кинематографа. Это одно из последних громких событий перед премией "Оскар".

В этом году триумфатором, как и на многих других премиях, стал фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана, забравший три награды. Среди сериалов по количеству побед лидировал "Медведь".

Список победителей — кино

Лучший актерский ансамбль — "Оппенгеймер"

Лучший актер — Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса — Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")

Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший каскадерский ансамбль в кино — "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая".

Актеры фильма "Оппенгеймер". Фото: Reuters

Список победителей — телевидение

Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — "Наследники"

Лучшая актриса в драматическом сериале — Элизабет Дебики ("Корона")

Лучший актер в драматическом сериале — Педро Паскаль ("Одни из нас")

Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — "Медведь"

Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири ("Медведь")

Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Али Вонг ("Гризня")

Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Стивен Ян ("Гризня")

Лучший каскадерский ансамбль в сериале — "Одни из нас"

Актер Педро Паскаль. Фото: Reuters

Специальное отличие SAG Awards 2024

Титулованная певица, актриса Барбра Стрейзанд была удостоена награды за жизненные достижения. Звезда призналась — она гордится тем, что является членом SAG-AFTRA более 60 лет

"Я не могу в это поверить. Помню, как в подростковом возрасте я мечтала быть актрисой, сидя в своей постели в Бруклине с пинтой кофе с мороженым и киножурналом", — отметила она.

Певица, актриса Барбра Стрейзанд. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Оппенгеймер" стал триумфатором на кинопремии BAFTA. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.