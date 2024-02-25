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В США прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров — список победителей

25 февраля 2024 10:50
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В США прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров — список победителей
Актеры Дженнифер Энистон и Брэдли Купер на премии SAG Awards. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония награждения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Это именно та организация, которая совместно со сценаристами бастовала в прошлом году в Голливуде.

Новини.LIVE расскажет подробнее о победителях.

Победители премии SAG Awards 2024

Церемония стала юбилейной, 30-й, в истории SAG Awards. Премия является одной из самых престижных в мировой киноиндустрии. Бронзовой статуэткой, высота которой 16 сантиметров и вес свыше 5 килограммов, награждают лучших в области кинематографа. Это одно из последних громких событий перед премией "Оскар".

В этом году триумфатором, как и на многих других премиях, стал фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана, забравший три награды. Среди сериалов по количеству побед лидировал "Медведь".

Список победителей — кино

  • Лучший актерский ансамбль — "Оппенгеймер"
  • Лучший актер — Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
  • Лучшая актриса — Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
  • Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
  • Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
  • Лучший каскадерский ансамбль в кино — "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая".
В США прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров — список победителей - фото 1
Актеры фильма "Оппенгеймер". Фото: Reuters

Список победителей — телевидение

  • Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале — "Наследники"
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Элизабет Дебики ("Корона")
  • Лучший актер в драматическом сериале — Педро Паскаль ("Одни из нас")
  • Лучший актерский ансамбль в комедийном сериале — "Медведь"
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири ("Медведь")
  • Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
  • Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале — Али Вонг ("Гризня")
  • Лучший актер в телефильме или мини-сериале — Стивен Ян ("Гризня")
  • Лучший каскадерский ансамбль в сериале — "Одни из нас"
В США прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров — список победителей - фото 2
Актер Педро Паскаль. Фото: Reuters

Специальное отличие SAG Awards 2024

Титулованная певица, актриса Барбра Стрейзанд была удостоена награды за жизненные достижения. Звезда призналась — она гордится тем, что является членом SAG-AFTRA более 60 лет

"Я не могу в это поверить. Помню, как в подростковом возрасте я мечтала быть актрисой, сидя в своей постели в Бруклине с пинтой кофе с мороженым и киножурналом", — отметила она.

В США прошла церемония награждения премии Гильдии киноактеров — список победителей - фото 3
Певица, актриса Барбра Стрейзанд. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Оппенгеймер" стал триумфатором на кинопремии BAFTA. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.

кино
премия
Голливуд
актеры
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