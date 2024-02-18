Тріумф "Оппенгеймера" — всі переможці премії BAFTA
В Лондоні пройшла 77-ма урочиста церемонія нагородження премії BAFTA. Фільм "Оппенгеймер" визнали найкращим, а стрічку "Барбі" Грети Гервіг кіноакадеміки проігнорували.
Список переможців доступний на сайті премії.
Переможці кінопремії BAFTA-2024
Тріумфатором премії стала стрічка "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Фільм про творця атомної бомби отримав сім престижних нагород. Хіт режисера Йоргоса Лантімоса, "Бідолашні створіння" має у своєму активі п’ять статуеток. Щодо хіта "Барбі" — цей фільм не отримав жодної перемоги.
- Найкращий фільм — "Оппенгеймер"
- Найкращий британський фільм — "Зона інтересу"
- Найкращий режисер — Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
- Найкращий актор — Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
- Найкраща акторка — Емма Стоун ("Бідолашні створіння")
- Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")
- Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф ("Залишені")
- Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння"
- Найкращий адаптований сценарій — "Американське чтиво"
- Найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і птах"
- Найкраща музика до фільму — "Оппенгеймер"
- Найкращі візуальні ефекти — "Бідолашні створіння"
- Найкращий неангломовний фільм — "Зона інтересу"
- Найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі"
- Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"
- Найкращий монтаж — "Оппенгеймер"
Нагадаємо, раніше ми писали, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду британської премії BAFTA. Також ми розповідали, що хіт британської співачки Софі Елліс-Бекстор із фільму "Солтберн" зазвучав на премії BAFTA.
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