Тріумф "Оппенгеймера" — всі переможці премії BAFTA

Режисер та продюсери фільму "Оппенгеймер". Фото: Reuters

В Лондоні пройшла 77-ма урочиста церемонія нагородження премії BAFTA. Фільм "Оппенгеймер" визнали найкращим, а стрічку "Барбі" Грети Гервіг кіноакадеміки проігнорували.

Список переможців доступний на сайті премії.

Переможці кінопремії BAFTA-2024

Тріумфатором премії стала стрічка "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Фільм про творця атомної бомби отримав сім престижних нагород. Хіт режисера Йоргоса Лантімоса, "Бідолашні створіння" має у своєму активі п’ять статуеток. Щодо хіта "Барбі" — цей фільм не отримав жодної перемоги.

Найкращий фільм — "Оппенгеймер"

Найкращий британський фільм — "Зона інтересу"

Найкращий режисер — Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

Режисер Крістофер Нолан. Фото: Reuters

Найкращий актор — Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Найкраща акторка — Емма Стоун ("Бідолашні створіння")

Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф ("Залишені")

Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння"

Найкращий адаптований сценарій — "Американське чтиво"

Найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і птах"

Найкраща музика до фільму — "Оппенгеймер"

Найкращі візуальні ефекти — "Бідолашні створіння"

Найкращий неангломовний фільм — "Зона інтересу"

Найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі"

Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"

Найкращий монтаж — "Оппенгеймер"

Нагадаємо, раніше ми писали, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду британської премії BAFTA. Також ми розповідали, що хіт британської співачки Софі Елліс-Бекстор із фільму "Солтберн" зазвучав на премії BAFTA.