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Тріумф "Оппенгеймера" — всі переможці премії BAFTA

18 лютого 2024 23:24
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Стас Кожушко
Редактор
Тріумф "Оппенгеймера" — всі переможці премії BAFTA
Режисер та продюсери фільму "Оппенгеймер". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В Лондоні пройшла 77-ма урочиста церемонія нагородження премії BAFTA. Фільм "Оппенгеймер" визнали найкращим, а стрічку "Барбі" Грети Гервіг кіноакадеміки проігнорували.

Список переможців доступний на сайті премії. 

Переможці кінопремії BAFTA-2024

Тріумфатором премії стала стрічка "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Фільм про творця атомної бомби отримав сім престижних нагород. Хіт режисера Йоргоса Лантімоса, "Бідолашні створіння" має у своєму активі п’ять статуеток. Щодо хіта "Барбі" — цей фільм не отримав жодної перемоги.

  • Найкращий фільм — "Оппенгеймер"
  • Найкращий британський фільм — "Зона інтересу"
  • Найкращий режисер — Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
Тріумф "Оппенгеймера" — всі переможці премії BAFTA - фото 1
Режисер Крістофер Нолан. Фото: Reuters
  • Найкращий актор — Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
  • Найкраща акторка — Емма Стоун ("Бідолашні створіння")
Тріумф "Оппенгеймера" — всі переможці премії BAFTA - фото 2
Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters
Тріумф "Оппенгеймера" — всі переможці премії BAFTA - фото 3
Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters
  • Найкраща чоловіча роль другого плану — Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")
  • Найкраща жіноча роль другого плану — Давайн Джой Рендольф ("Залишені")
  • Найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння"
  • Найкращий адаптований сценарій — "Американське чтиво"
  • Найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і птах"
  • Найкраща музика до фільму — "Оппенгеймер"
  • Найкращі візуальні ефекти — "Бідолашні створіння"
  • Найкращий неангломовний фільм — "Зона інтересу"
  • Найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі"
  • Найкраща операторська робота — "Оппенгеймер"
  • Найкращий монтаж — "Оппенгеймер"

Нагадаємо, раніше ми писали, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду британської премії BAFTA. Також ми розповідали, що хіт британської співачки Софі Елліс-Бекстор із фільму "Солтберн" зазвучав на премії BAFTA.

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Емма Стоун
Голлівуд
Крістофер Нолан
Кілліан Мерфі
фільм Оппенгеймер

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