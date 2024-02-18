Триумф "Оппенгеймера" — все победители премии BAFTA
В Лондоне прошла 77-я торжественная церемония награждения премии BAFTA . Фильм "Оппенгеймер" признали лучшим, а ленту "Барби" Греты Гервиг киноакадемики проигнорировали.
Список победителей доступен на сайте премии.
Победители кинопремии BAFTA-2024
Триумфатором премии стала лента "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. Фильм о создателе атомной бомбы получил семь престижных наград. Хит режиссера Йоргоса Лантимоса, "Бедные создания" имеет в своем активе пять статуэток. Насчет хита "Барби" — этот фильм не одержал ни одной победы.
- Лучший фильм — "Оппенгеймер"
- Лучший британский фильм — "Зона интереса"
- Лучший режиссер — Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
- Лучший актер — Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
- Лучшая актриса — Эмма Стоун ("Бедные создания")
- Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
- Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
- Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения"
- Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"
- Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица"
- Лучшая музыка к фильму — "Оппенгеймер"
- Лучшие визуальные эффекты — "Бедные создания"
- Лучший неанглоязычный фильм — "Зона интереса"
- Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе"
- Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер"
- Лучший монтаж — "Оппенгеймер"
Напомним, ранее мы писали, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил награду британской премии BAFTA. Также мы рассказывали, что хит британской певицы Софи Эллис-Бекстор из фильма "Солтберн" зазвучал на премии BAFTA.
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