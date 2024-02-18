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Триумф "Оппенгеймера" — все победители премии BAFTA

18 февраля 2024 23:24
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Стас Кожушко
Редактор
Триумф "Оппенгеймера" — все победители премии BAFTA
Режиссер и продюсеры фильма "Оппенгеймер". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В Лондоне прошла 77-я торжественная церемония награждения премии BAFTA . Фильм "Оппенгеймер" признали лучшим, а ленту "Барби" Греты Гервиг киноакадемики проигнорировали.

Список победителей доступен на сайте премии.

Победители кинопремии BAFTA-2024

Триумфатором премии стала лента "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. Фильм о создателе атомной бомбы получил семь престижных наград. Хит режиссера Йоргоса Лантимоса, "Бедные создания" имеет в своем активе пять статуэток. Насчет хита "Барби" — этот фильм не одержал ни одной победы.

  • Лучший фильм — "Оппенгеймер"
  • Лучший британский фильм — "Зона интереса"
  • Лучший режиссер — Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
Триумф "Оппенгеймера" — все победители премии BAFTA - фото 1
Режиссер Кристофер Нолан. Фото: Reuters
  • Лучший актер — Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
  • Лучшая актриса — Эмма Стоун ("Бедные создания")
Триумф "Оппенгеймера" — все победители премии BAFTA - фото 2
Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters
Триумф "Оппенгеймера" — все победители премии BAFTA - фото 3
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
  • Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
  • Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
  • Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения"
  • Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"
  • Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица"
  • Лучшая музыка к фильму — "Оппенгеймер"
  • Лучшие визуальные эффекты — "Бедные создания"
  • Лучший неанглоязычный фильм — "Зона интереса"
  • Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе"
  • Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер"
  • Лучший монтаж — "Оппенгеймер"

Напомним, ранее мы писали, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил награду британской премии BAFTA. Также мы рассказывали, что хит британской певицы Софи Эллис-Бекстор из фильма "Солтберн" зазвучал на премии BAFTA.

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Эмма Стоун
Голливуд
Кристофер Нолан
Киллиан Мерфи
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