Триумф "Оппенгеймера" — все победители премии BAFTA

Режиссер и продюсеры фильма "Оппенгеймер". Фото: Reuters

В Лондоне прошла 77-я торжественная церемония награждения премии BAFTA . Фильм "Оппенгеймер" признали лучшим, а ленту "Барби" Греты Гервиг киноакадемики проигнорировали.

Список победителей доступен на сайте премии.

Победители кинопремии BAFTA-2024

Триумфатором премии стала лента "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. Фильм о создателе атомной бомбы получил семь престижных наград. Хит режиссера Йоргоса Лантимоса, "Бедные создания" имеет в своем активе пять статуэток. Насчет хита "Барби" — этот фильм не одержал ни одной победы.

Лучший фильм — "Оппенгеймер"

Лучший британский фильм — "Зона интереса"

Лучший режиссер — Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Режиссер Кристофер Нолан. Фото: Reuters

Лучший актер — Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса — Эмма Стоун ("Бедные создания")

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения"

Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"

Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица"

Лучшая музыка к фильму — "Оппенгеймер"

Лучшие визуальные эффекты — "Бедные создания"

Лучший неанглоязычный фильм — "Зона интереса"

Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе"

Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер"

Лучший монтаж — "Оппенгеймер"

Напомним, ранее мы писали, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил награду британской премии BAFTA. Также мы рассказывали, что хит британской певицы Софи Эллис-Бекстор из фильма "Солтберн" зазвучал на премии BAFTA.