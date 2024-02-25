Берлинский международный кинофестиваль объявил лауреатов

Берлинский международный кинофестиваль в 2024 году. Фото: Reuters

В столице Германии прошла торжественная церемония награждения 74-го Берлинского международного кинофестиваля. Стали известны имена победителей в разных категориях.

Список лауреатов появился на сайте Берлинале.

Победители Берлинале-2024

Главную награду, "Золотого медведя", получила документальная лента "Дагомея" режиссера с французскими и сенегальскими корнями Мати Диоп. В нем рассказывается о возвращении в современный Бенин 26 предметов искусства государства Дагомея, захваченных и вывезенных французскими колониальными войсками в 1892 году.

Гран-при Берлинале-2024 получила лента "Потребности путешественника" южнокорейского режиссера Хон Сан-су. Главную роль в ней сыграла легендарная французская актриса Изабель Юппер.

Палестинский режиссер Базель Адра, получивший приз Panorama Dokumenten за фильм "Другой земли нет", во время церемонии награждения призвал со сцены к прекращению поставок оружия Израилю.

Режиссеры Базель Адра (слева) и Юваль Абрахам. Фото: Reuters

Другие победители Берлинале-2024

Приз жюри "Серебряный медведь" — "Империя" режиссера Бруно Дюмона.

Лучшая режиссура — Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас за фильм Пепе.

Лучшая главная роль — Себастьян Стэн (фильм "Другой человек" Аарона Шимберга)

Лучшая роль второго плана — Эмили Уотсон (фильм "Такие мелочи" Тима Миланта).

Лучший сценарий — Маттиас Гласнер за фильм "Умирание".

"Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад — Мартин Гшлахт за операторскую работу в фильме "Дьявольская баня".

Напомним, ранее мы писали, кто стал лауреатами премии Гильдии киноактеров (SAG Awards), которая прошла в Лос-Анджелесе. Также мы рассказывали, что американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль получил престижную кинопремию и упомянул о панической атаке.