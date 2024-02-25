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Берлинский международный кинофестиваль объявил лауреатов

25 февраля 2024 13:29
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Стас Кожушко
Редактор
Берлинский международный кинофестиваль объявил лауреатов
Берлинский международный кинофестиваль в 2024 году. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В столице Германии прошла торжественная церемония награждения 74-го Берлинского международного кинофестиваля. Стали известны имена победителей в разных категориях.

Список лауреатов появился на сайте Берлинале.

Победители Берлинале-2024

Главную награду, "Золотого медведя", получила документальная лента "Дагомея" режиссера с французскими и сенегальскими корнями Мати Диоп. В нем рассказывается о возвращении в современный Бенин 26 предметов искусства государства Дагомея, захваченных и вывезенных французскими колониальными войсками в 1892 году.

Гран-при Берлинале-2024 получила лента "Потребности путешественника" южнокорейского режиссера Хон Сан-су. Главную роль в ней сыграла легендарная французская актриса Изабель Юппер.

Палестинский режиссер Базель Адра, получивший приз Panorama Dokumenten за фильм "Другой земли нет", во время церемонии награждения призвал со сцены к прекращению поставок оружия Израилю.

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Режиссеры Базель Адра (слева) и Юваль Абрахам. Фото: Reuters

Другие победители Берлинале-2024

  • Приз жюри "Серебряный медведь" — "Империя" режиссера Бруно Дюмона.
  • Лучшая режиссура — Нельсон Карлос Де Лос Сантос Ариас за фильм Пепе.
  • Лучшая главная роль — Себастьян Стэн (фильм "Другой человек" Аарона Шимберга)
  • Лучшая роль второго плана — Эмили Уотсон (фильм "Такие мелочи" Тима Миланта).
  • Лучший сценарий — Маттиас Гласнер за фильм "Умирание".
  • "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад — Мартин Гшлахт за операторскую работу в фильме "Дьявольская баня".

Напомним, ранее мы писали, кто стал лауреатами премии Гильдии киноактеров (SAG Awards), которая прошла в Лос-Анджелесе. Также мы рассказывали, что американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль получил престижную кинопремию и упомянул о панической атаке.

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