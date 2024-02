Сп'янілий Педро Паскаль отримав кінопремію та згадав про панічну атаку

Актор Педро Паскаль. Фото: Reuters

На церемонії нагородження премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards) одну з нагород отримав американський актор чилійського походження Педро Паскаль. Втім більшості зіркових гостей та глядачам трансляції він запам’ятався іншим.

Про це повідомляє видання CNN.

Педро Паскаль згадав алкоголь та панічну атаку

48-річна зірка отримав премію в номінації "Найкращий актор у драматичному серіалі" за роль в шоу The Last of U ("Останні з нас"). За словами Педро він зовсім не очікував отримати нагороду. Виступаючи перед сотнями знаменитостями досвідчений актор розгубився та почав імпровізувати. А також зробив зізнання, що був трохи п’яний.

"Це неправильно з кількох причин. Я трохи п'яний. Я думав, що зможу напитися", — затинаючись, промовив Педро.

Паскаль подякував своїй родині та керівникам студії HBO, пожартувавши: він радий, що вони дали йому роботу, тому що в нього немає навичок, немає інших інтересів. Педро також промовив, що не пам’ятає імен інших номінантів, серед яких була, зокрема, зірка серіалу "Спадкоємці" Кейран Калкін.

"У мене буде напад панічної паніки, то ж я піду", — з такими словами Педро залишив сцену, стискаючи свою статуетку.

За лаштунками Паскаль зізнався, що він не пам’ятає ані слова з того, що він сказав на премії. Бо був дуже здивований своїй перемозі.

