Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Сп'янілий Педро Паскаль отримав кінопремію та згадав про панічну атаку arrow

Сп'янілий Педро Паскаль отримав кінопремію та згадав про панічну атаку

25 лютого 2024 12:20
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Сп'янілий Педро Паскаль отримав кінопремію та згадав про панічну атаку
Актор Педро Паскаль. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На церемонії нагородження премії Гільдії кіноакторів (SAG Awards) одну з нагород отримав американський актор чилійського походження Педро Паскаль. Втім більшості зіркових гостей та глядачам трансляції він запам’ятався іншим.

Про це повідомляє видання CNN.

Педро Паскаль згадав алкоголь та панічну атаку

48-річна зірка отримав премію в номінації "Найкращий актор у драматичному серіалі" за роль в шоу The Last of U ("Останні з нас"). За словами Педро він зовсім не очікував отримати нагороду. Виступаючи перед сотнями знаменитостями досвідчений актор розгубився та почав імпровізувати. А також зробив зізнання, що був трохи п’яний.

"Це неправильно з кількох причин. Я трохи п'яний. Я думав, що зможу напитися", — затинаючись, промовив Педро.

Паскаль подякував своїй родині та керівникам студії HBO, пожартувавши: він радий, що вони дали йому роботу, тому що в нього немає навичок, немає інших інтересів. Педро також промовив, що не пам’ятає імен інших номінантів, серед яких була, зокрема, зірка серіалу "Спадкоємці" Кейран Калкін.

"У мене буде напад панічної паніки, то ж я піду", — з такими словами Педро залишив сцену, стискаючи свою статуетку.

За лаштунками Паскаль зізнався, що він не пам’ятає ані слова з того, що він сказав на премії. Бо був дуже здивований своїй перемозі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома орієнтовна дата релізу серіалу про Гаррі Поттера. Також ми розповідали, що озвучили рекордний бюджет фільму "Гладіатор-2" режисера Рідлі Скотта.

премія
Голлівуд
актори
закордонні зірки
Педро Паскаль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Актуальне по темі