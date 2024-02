Опьяневший Педро Паскаль получил кинопремию и упомянул паническую атаку

Актер Педро Паскаль. Фото: Reuters

На церемонии награждения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards) одну из наград получил американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль. Впрочем, большинству звездных гостей и зрителям трансляции он запомнился другим.

Об этом сообщает издание CNN.

Педро Паскаль вспомнил алкоголь и паническую атаку

48-летняя звезда получил премию в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" за роль в шоу The Last of U ("Последние из нас"). По словам Педро, он совсем не ожидал получить награду. Выступая перед сотнями знаменитостей опытный актер растерялся и начал импровизировать. А также сделал признание, что был немного пьян.

"Это неправильно по нескольким причинам. Я немного пьян. Я думал, что смогу напиться", — запираясь, произнес Педро.

Паскаль поблагодарил свою семью и руководителей студии HBO, пошутив: он рад, что они дали ему работу, потому что у него нет навыков, нет других интересов. Педро также сказал, что не помнит имена других номинантов, среди которых, в частности, был звезда сериала "Наследники" Кейран Калкин.

"У меня будет атака панической паники, так что я уйду", — с такими словами Педро покинул сцену, сжимая свою статуэтку.

За кулисами Паскаль признался, что он не помнит ни слова из того, что он сказал на премии. Потому что был очень удивлен своей победе.

