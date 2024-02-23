Рідлі Скотт зняв другу частину "Гладіатора" за рекордний бюджет — стала відома сума

Кадр з фільму "Гладіатор". Фото: Ranker

Студія Paramount підрахувала бюджет другої частини історичної драми "Гладіатор" режисера Рідлі Скотта. Він збільшився майже вдвічі від затвердженої суми.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Бюджет фільму "Гладіатор" Рідлі Скотта

Замість 165 млн доларів творці стрічки витратили 310 млн доларів. Лише 49 днів зйомок обійшлись у 250 млн доларів. Через це є певне незадоволення керівництва студії Paramount до Рідлі Скотта та його команди.

Також проєкт серйозно постраждав через масовий страйк акторів та сценаристів в Голлівуді. З липня до листопада минулого року виробництво стрічки стояло на паузі. Це обійшлось студії у 600 тисяч доларів на тиждень (близько 10 млн доларів в цілому).

Також зйомки фільму "Гладіатор-2" стикалися з іншими проблемами. Через невдалий трюк чотири каскадери потрапили до лікарні з опіками. А Рідлі Скотта та знімальну групу звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.

Прем'єру фільму заплановано на листопад 2024-го. Сюжет другого фільму розгорнеться через 25 років після першої частини. Продовження присвячено Люціусу (синові Лусилли та племіннику Коммода Хоакіна Фенікса). Саме його Максимус, якого зіграв актор Рассел Кроу, урятував від дядька в оригінальному фільмі.

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