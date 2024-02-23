Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Рідлі Скотт зняв другу частину "Гладіатора" за рекордний бюджет — стала відома сума arrow

Рідлі Скотт зняв другу частину "Гладіатора" за рекордний бюджет — стала відома сума

23 лютого 2024 23:03
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Рідлі Скотт зняв другу частину "Гладіатора" за рекордний бюджет — стала відома сума
Кадр з фільму "Гладіатор". Фото: Ranker
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Студія Paramount підрахувала бюджет другої частини історичної драми "Гладіатор" режисера Рідлі Скотта. Він збільшився майже вдвічі від затвердженої суми. 

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Бюджет фільму "Гладіатор" Рідлі Скотта

Замість 165 млн доларів творці стрічки витратили 310 млн доларів. Лише 49 днів зйомок обійшлись у 250 млн доларів. Через це є певне незадоволення керівництва студії Paramount до Рідлі Скотта та його команди.

Також проєкт серйозно постраждав через масовий страйк акторів та сценаристів в Голлівуді. З липня до листопада минулого року виробництво стрічки стояло на паузі. Це обійшлось студії у 600 тисяч доларів на тиждень (близько 10 млн доларів в цілому).

Також зйомки фільму "Гладіатор-2" стикалися з іншими проблемами. Через невдалий трюк чотири каскадери потрапили до лікарні з опіками. А Рідлі Скотта та знімальну групу звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.

Прем'єру фільму заплановано на листопад 2024-го. Сюжет другого фільму розгорнеться через 25 років після першої частини. Продовження присвячено Люціусу (синові Лусилли та племіннику Коммода Хоакіна Фенікса). Саме його Максимус, якого зіграв актор Рассел Кроу, урятував від дядька в оригінальному фільмі.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня. Також ми розповідали, що сини зірки шоу "Холостяк" Григорія Решетника озвучили героїв популярного мультфільму.

кіно
гроші
Голлівуд
Рідлі Скотт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

20:13 Авто українців можуть зареєструвати в ТЦК та заборонити пересуватись між областями

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

Актуальне по темі