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Ридли Скотт снял вторую часть "Гладиатора" за рекордный бюджет — стала известна сумма

23 февраля 2024 23:03
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Стас Кожушко
Редактор
Ридли Скотт снял вторую часть "Гладиатора" за рекордный бюджет — стала известна сумма
Кадр из фильма "Гладиатор". Фото: Ranker
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Студия Paramount подбила бюджет второй части исторической драмы "Гладиатор" режиссера Ридли Скотта. Он увеличился почти вдвое от утвержденной суммы.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Бюджет фильма "Гладиатор" Ридли Скотта

Вместо 165 млн долларов создатели фильма потратили 310 млн долларов. Лишь 49 дней съемок обошлись в 250 млн долларов. Из-за этого есть определенное недовольство руководства студии Paramount к Ридли Скотту и его команде.

Также проект серьезно пострадал из-за массовой забастовки актеров и сценаристов в Голливуде. С июля по ноябрь прошлого года производство ленты стояло на паузе. Это обошлось студии в 600 тысяч долларов в неделю (около 10 млн долларов в целом).

Также съемки фильма "Гладиатор-2" сталкивались с другими проблемами. Из-за неудачного трюка четыре каскадера попали в больницу с ожогами. А Ридли Скотта и съемочную группу обвинили в жестоком обращении с животными.

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2024-го. Сюжет второго фильма развернется спустя 25 лет после первой части. Продолжение посвящено Люциусу (сыну Лусиллы и племяннику Коммода Хоакина Феникса). Именно его Максимус, которого сыграл актер Рассел Кроу, спас от дяди в оригинальном фильме.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что сыновья звезды шоу "Холостяк" Григория Решетника озвучили героев популярного мультфильма.

кино
деньги
Голливуд
Ридли Скотт

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