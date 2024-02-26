Лучшие фильмы с самым большим количеством Оскар — ТОП-3 легендарных лент

Легендарный кадр из культовой драмы "Титаник". Фото: CNN

В мировом кинематографе есть много фильмов, которые в свое время стали культовыми и до сих пор остаются настоящей классикой. Есть также много и тех картин, которые получили большое количество различных наград, в частности, премий "Оскар" за невероятный сюжет, замечательную актерскую игру и т.д.

Новини.LIVE рассказывает о трех фильмах, которые получили больше всего наград премии "Оскар" в прошлом году.

Бен-Гур

Американская драма, премьера которой состоялась в далеком 1959 году, стала первым рекордсменом премии "Оскар". Картина режиссера Уильяма Вайлера с масштабными противостояниями и гонками на колесницах сделала его невероятно популярным в Голливуде, а саму ленту — лучшей в том году.

Более того, статуэтки даже получили члены съемочной группы, в частности, режиссер, оператор, художники, монтажеры и те, кто отвечает за спецэффекты. Интересным фактом еще является то, что актер Чарлтон Гестон, сыгравший главную роль, установил собственный рекорд, фигурируя в фильме два часа, одну минуту и 23 секунды.

Эффектный кадр из фильма "Бен-Гур" 1959 года. Фото: Alamy

Титаник

Еще одна классика мирового кинематографа, которая впервые появилась на телеэкранах в 1997 году. Романтическая драма Джеймса Камерона не только получила 11 наград премии "Оскар", но и стала одной из самых кассовых лент в истории кино.

К тому же, на награждении отметили невероятную игру актеров, работу съемочной группы и ставший легендарным саундтрек Селин Дион. Перед съемками Джеймс Камерон подробно изучил трагедию крупнейшего корабля, столкнувшегося с айсбергом, и нашел актеров, которые похожи на людей, ставших очевидцами трагедии.

Трогательный кадр из фильма "Титаник" 1997 года. Фото: Daily Star

Властелин колец: Возвращение короля

Вышедший в 2003 году приключенческо-фэнтезийный фильм режиссера Питера Джексона удивил зрителей получением невероятного успеха. Это первая и, кстати, до сих пор единственная картина, получившая награду "Лучший фильм" и собравшая в кинотеатрах более одного миллиарда долларов.

Во время награждения отметили невероятную работу самого режиссера, а также удивительные костюмы, монтаж, эффекты, музыку и т.д. И хотя эта лента впервые вышла в 2003 году, преданные фанаты и сегодня не прочь пересмотреть ее еще раз.

Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" 2003 года. Фото: Pinterest

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