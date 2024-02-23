ТОП-5 найкрасивіших фільмів в історії кіно — нереально круті сюжети

Красивий кадр з культового фільму "Піна днів". Фото: Pinterest

У світовому кінематографі є багато фільмів, які вражають не тільки своїм сюжетом і неймовірною акторською грою, а й візуально гарними сценами. Наприклад, є декілька нереально красивих стрічок, які захоплюють з найперших хвилин перегляду.

Новини.LIVE ділиться п’ятіркою надзвичайно красивих стрічок в історії кіно.

Неоновий демон

У центрі сюжету — звичайна дівчина на ім’я Джессі, яка закінчила школу і вирушила до Лос-Анджелесу, щоб втілити свою мрію стати супермоделлю. Там їй вдалося стати моделлю, але вона навіть не підозрює, наскільки жорстокий світ моделінгу.

Тим, хто вважає доцільним знімати тільки хороше кіно, навряд чи сподобається ця картина. Проте, вона точно захопить тих, хто готовий до провокацій і шоку.

Головна героїня у фільмі "Неоновий демон". Фото: The Guardian

Аве, Цезар!

Американський комедійний фільм братів Коенів навряд чи залишить байдужим кожного глядача. Події у фільмі розгортаються у 1950-тих роках у Лос-Анджелесі, де головний герой дізнається про викрадення актора з нового масштабного проєкта і намагається його врятувати.

Знімальна група змогла неймовірно реалістично відтворити атмосферу голлівудської кіностудії 30–50-х років XX століття у всій красі.

Кадр з фільму "Аве, Цезар!". Фото: скриншот з YouTube

Страшні казки

За сюжетом королеві казкової країни ніяк не вдається завагітніти, але одного разу їй кажуть, що в цьому допоможе серце морської тварини. Правитель сусідньої держави закохується в красуню, яка згодом виявляється жахливою старою.

Насправді, ця картина не дуже страшна, але в ній поєднується неймовірний сюжет із середньовічною жорстокістю. Особливу увагу варто звернути на візуальний вигляд цієї стрічки, адже в ній є неймовірні печери, ліси і розкішні замки.

Кадр з картини "Страшні казки". Фото: Pinterest

Піна днів

У центрі сюжету — чоловік на ім’я Колін, який веде абсолютно безтурботливе життя і згодом знаходить дівчину своєї мрії, після чого робить їй пропозицію. Проте, у період медового місяцю у дівчини з’являється хвороба, тому справи героїв погіршуються з кожним разом.

Неймовірною родзинкою цього фільму є той факт, що герої літають на побачення на рожевих хмарах, грають на алкогольному фортепіано і радіють сонцю на стелі своєї квартири.

Яскравий кадр з красивого фільму "Піна днів". Фото: Pinterest

Багряний пік

Багата спадкоємиця одружується з аристократом, який стає бідним. Після того, як не стало її батька, вона переїжджає до свого коханого. Проте, у будинку вона чує дивні та моторошні звуки, які доводять той факт, чому сусіди тримаються якнайдалі від цього особняку.

Ця неймовірна картина створена за всіма канонами готичної мелодрами, адже в ній є привиди, старовинний особняк і таємниця, яка лякає глядачів.

Кадр з фільму "Багряний пік". Фото: скриншот з YouTube

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