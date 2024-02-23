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Свидание на облаках и солнце на потолке — нереально красивые фильмы

23 февраля 2024 21:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 самых красивых фильмов в истории кино — нереально крутые сюжеты
Красивый кадр из культового фильма "Пена дней". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В мировом кинематографе есть много фильмов, поражающих не только своим сюжетом и невероятной актерской игрой, но и визуально красивыми сценами. К примеру, есть несколько нереально красивых лент, которые захватывают с самых первых минут просмотра.

Новини.LIVE делится пятеркой необыкновенно красивых лент в истории кино.

Неоновый демон

В центре сюжета — обычная девушка по имени Джесси, которая окончила школу и отправилась в Лос-Анджелес, чтобы воплотить свою мечту стать супермоделью. Там ей удалось стать моделью, но она даже не подозревает, насколько жесток мир моделинга.

Тем, кто считает целесообразным снимать только хорошее кино, вряд ли понравится картина. Тем не менее, она точно увлечет тех, кто готов к провокациям и шоку.

Главная героиня в фильме "Неоновый демон"
Главная героиня в фильме "Неоновый демон". Фото: The Guardian

Да здравствует Цезарь!

Американский комедийный фильм братьев Коэнов вряд ли оставит равнодушным любого зрителя. События в фильме разворачиваются в 1950-х годах в Лос-Анджелесе, где главный герой узнает о похищении актера из нового масштабного проекта и пытается его спасти.

Съемочная группа смогла невероятно реалистично воспроизвести атмосферу голливудской киностудии 30-50-х годов XX века во всей красе.

Кадр из фильма "Да здравствует, Цезарь!"
Кадр из фильма "Да здравствует Цезарь!". Фото: скриншот с YouTube

Страшные сказки

По сюжету королеве сказочной страны никак не удается забеременеть, но однажды ей говорят, что в этом поможет сердце морского животного. Правитель соседнего государства влюбляется в красавицу, которая впоследствии оказывается ужасной старухой.

На самом деле эта картина не очень страшна, но в ней сочетается невероятный сюжет со средневековой жестокостью. Особое внимание следует обратить на визуальный облик этой ленты, ведь в ней есть невероятные пещеры, леса и роскошные замки.

Кадр из картины "Страшные сказки"
Кадр из картины "Страшные сказки". Фото: Pinterest

Пена дней

В центре сюжета — мужчина по имени Колин, который ведет совершенно беззаботную жизнь и впоследствии находит девушку своей мечты, после чего делает ей предложение. Однако, в период медового месяца у девушки появляется болезнь, поэтому дела героев ухудшаются с каждым разом.

Невероятной изюминкой этого фильма является тот факт, что герои летают на свидание на розовых облаках, играют на алкогольном фортепиано и радуются солнцу на потолке своей квартиры.

Яркий кадр из красивого фильма "Пена дней"
Яркий кадр из красивого фильма "Пена дней". Фото: Pinterest

Багровый пик

Богатая наследница выходит замуж за аристократа, который становится бедным. После того, как не стало ее отца, она переезжает к своему любимому. Однако, в доме она слышит странные и жуткие звуки, доказывающие тот факт, почему соседи держатся подальше от этого особняка.

Эта невероятная картина создана по всем канонам готической мелодрамы, ведь в ней есть привидения, старинный особняк и пугающая зрителей тайна.

Кадр из фильма "Багровый пик"
Кадр из фильма "Багровый пик". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о самых лучших украинских фильмах, которые увлекают зрителей с первых минут.

Раньше мы рассказывали о самых лучших драмах в истории кино, которые вызывают мурашки по коже.

Также мы сообщали о самых стильных фильмах в истории кино, которые стоит посмотреть каждой моднице.

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